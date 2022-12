L’UNEQ fait marche arrière sur les cotisations

Sous pression depuis deux semaines, l’Union des écrivaines et des écrivains (UNEQ) revient finalement sur sa décision et convoquera une nouvelle assemblée générale pour déterminer les cotisations que les auteurs auront à lui verser. L’UNEQ avait soulevé l’ire en s’octroyant une cotisation syndicale de 2,5 % sur les revenus de ses membres et de 5 % sur ceux de ses non-membres.

Ces montants avaient été fixés en juin lors de l’assemblée générale annuelle, à laquelle n’avaient participé que 46 personnes par visioconférence. L’UNEQ avait fait connaître le résultat du vote auprès de ses 1600 membres qu’en décembre, ce qui lui a valu nombre de critiques dans le milieu littéraire dans les derniers jours, notamment de plusieurs auteurs connus.

Plusieurs ont accusé l’UNEQ de manquer de transparence et ont contesté la légitimité de ce vote. D’autres ont reproché à l’UNEQ d’imposer une cotisation deux fois plus élevée aux auteurs non-membres, alors que ces derniers n’avaient même pas été invités à l’assemblée générale. Le syndicat des écrivains s’est toujours défendu en affirmant que tous les membres avaient été invités à participer à la rencontre et que le contenu de celle-ci avait été rendu public au préalable.

Or, c’est là où le bât blesse. Comme le rapportait Le Devoir dans ses pages jeudi matin, les membres n’ont jamais su qu’un vote sur l’épineuse question des cotisations allait se tenir lors de cette assemblée générale. Le mot « cotisation » n’apparaît ni dans l’invitation par courriel ni dans l’ordre du jour.

Dans une lettre envoyée à ses membres mercredi en fin de soirée, l’UNEQ dit en avoir pris acte après en avoir été mis au courant la semaine dernière par l’un de ses membres. Le syndicat soutient que cette situation s’explique par le fait que la réforme sur le statut de l’artiste, qui lui confère le droit d’imposer une cotisation à l’ensemble des auteurs au Québec, n’avait pas encore été adoptée à l’Assemblée nationale lorsque l’invitation a été envoyée à ses membres à la fin mai. Mais après un examen auprès de son conseiller juridique, l’UNEQ dit en arriver à la conclusion qu’il s’agit là d’une erreur de procédure.

« Je reconnais que cette erreur de procédure justifie la tenue d’une nouvelle assemblée générale, pendant laquelle un nouveau vote sera pris sur les cotisations syndicales. Je m’excuse sincèrement auprès des membres qui ont participé de bonne foi à [l’assemblée générale annuelle] du 20 juin. Si cela n’avait été de cette erreur de procédure, leur vote aurait été valide et tout à fait conforme à nos statuts et règlements », écrit la présidente Suzanne Aubry.

Les modalités de la nouvelle assemblée générale seront fixées le 17 janvier prochain, lors de la rencontre du conseil d’administration. Même si l’enjeu des cotisations touche l’ensemble des auteurs au Québec, membres comme non-membres, la nouvelle assemblée générale sera encore une fois réservée à ceux qui sont membres de l’UNEQ depuis plus de 30 jours. Cela dit, « compte tenu du contexte actuel et dans un souci de transparence et de démocratie participative, l’assemblée sera programmée à une date qui permettra à celles et ceux qui le souhaitent de devenir membre et d’obtenir le droit de vote », s’engage l’UNEQ.