Les autochtones entrent en scène

En musique, en arts visuels et en mots, les artistes autochtones du Québec ont été de plus en plus présents sur la scène culturelle québécoise en 2022. Que ce soit dans les musées, en librairie ou sur les ondes, leur place, désormais reconnue, est encore appelée à s’accroître.

En musique, au moins deux nouveaux prix récompensent désormais la musique des Premiers Peuples, celui de l’album autochtone de l’année à l’ADISQ et celui de la révélation autochtone de l’année à Radio-Canada. À l’ADISQ, c’est l’Atikamekw Laura Niquay qui a remporté en 2022 cette récompense, comme d’ailleurs celle de l’artiste autochtone de l’année. Et Kanen, autrice-compositrice-interprète innue de Mani-Utenam, a été sacrée révélation autochtone de l’année 2022-2023 à Radio-Canada.

Sur la plateforme Nikamowin, mise en place par le groupe Musique nomade, qui soutient la création et la diffusion de musiques autochtones du Québec, 44 000 utilisateurs ont découvert des musiques des Premiers Peuples cette année.

Pour Joëlle Robillard, directrice générale de Musique nomade, cette représentation autochtone est le fruit d’un travail de plusieurs années sur le terrain et de nouvelles structures de production et de diffusion pour les artistes. Car c’est la quantité d’artistes autochtones qui justifie qu’on ouvre de nouvelles catégories les représentant, à l’ADISQ ou à Radio-Canada, relève-t-elle. « Il y a encore du chemin à faire », dit-elle, mais on observe un « véritable mouvement collectif ».

Selon elle, la multiplication des structures autochtones, à travers des studios d’enregistrement par exemple, encourage les artistes à produire de nouveaux contenus. Et dans un contexte d’ouverture sociale, une artiste comme Laura Niquay ose davantage produire des chansons exclusivement en atikamekw. Il y a quelques années, dit Joëlle Robillard, « il n’y aurait pas eu cet engouement ».

Au cours de l’année, le débat sur la présence de l’artiste anichinabé Samian au Festival international de la chanson de Granby (FICG) a fait les manchettes. Les organisateurs avaient exclu sa participation parce qu’il refusait de se soumettre au règlement du concours le forçant à présenter 80 % de contenu francophone, alors que son dernier album est exclusivement en anichinabémowin. « Est-ce qu’encore, en 2022, les langues autochtones doivent être considérées comme des langues étrangères ? » demandait l’artiste. Devant l’ampleur de la polémique, le FICG a dû réviser ses positions.

Pour les artistes autochtones, il reste à gagner le combat pour obtenir une place à la radio, notamment dans les radios commerciales.

Décolonisation droit devant

Dans les musées, la présence et le point de vue autochtones font partie du mouvement mondial de décolonisation des collections. Cela prend parfois place dans la controverse, comme on l’a vu récemment au Musée des beaux-arts du Canada.

De son côté, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) s’apprête à nommer un premier conservateur autochtone permanent. C’est une nomination qui a demandé « une grande recherche », explique Mary-Dailey Desmarais, conservatrice en chef au MBAM. Le défi était de trouver un ou une commissaire capable de s’exprimer à la fois en anglais, en français et en langue autochtone.

Photo: MBAM Denis Farley

En 2022, l’exposition Tusarnitut ! La musique qui vient du froid, qui aborde la place de la musique dans les arts visuels inuits, avait été commissariée par l’Inuite Lisa Koperqualuk, en collaboration avec l’ethnomusicologue Jean-Jacques Nattiez et la commissaire associée Charissa Von Harringa. Mais depuis, Mme Koperqualuk a été nommée présidente du Cercle circumpolaire inuit, et elle ne peut plus assumer le rôle de médiatrice en arts inuits au MBAM.

Selon Mary-Dayley Desmarais, la collection d’art autochtone du musée rassemble environ 1000 oeuvres, dont une forte proportion d’art inuit. « Depuis 2018, on a essayé de faire plus de programmation, de mettre de plus en plus en avant des artistes autochtones », dit-elle.

Un rayon bien à eux

Dans les librairies, les auteurs autochtones ont désormais souvent un rayon bien à eux. À l’occasion du mois « Je lis autochtone », en juin, la Coopérative des librairies indépendantes publie depuis deux ans un carnet thématique intitulé Je lis autochtone, disponible gratuitement, en ligne et en papier.

« Il y avait une volonté des partenaires, notamment de la SODEC et d’organismes qui soutiennent financièrement la culture », de produire du contenu en lien avec l’événement, explique Jean-Benoît Dumais, directeur général de la coopérative.

« Évidemment, tout ceci apparaît dans un contexte de réconciliation », poursuit-il, contexte qui suit notamment la Commission de vérité et réconciliation sur les effets des pensionnats pour Autochtones au pays.

En librairie, le très populaire Kukum, signé par le journaliste innu Michel Jean, a semé les graines d’un intérêt grandissant pour la littérature autochtone. Cette année, la chercheuse Myriam Saint-Gelais a aussi publié un ouvrage, intitulé Une histoire de la littérature innue, où elle plonge dans les racines orales de cette tradition qui transite désormais sous forme écrite jusqu’à nous.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

« Nous n’avons jamais vu un tel engouement pour notre littérature, disent Cassandre et Daniel Sioui, copropriétaires de la librairie et des Éditions Hannenorak. « Depuis notre création, il y a une douzaine d’années, nous n’avons jamais reçu autant de manuscrits que cette année. »

Cette manne est accueillie chaleureusement par les libraires, notent-ils. « Évidemment, il reste encore beaucoup de travail à faire et de nombreuses étapes à rattraper, mais nous sommes loin de nous décourager lorsque nous voyons la réception que le lectorat nous offre », disent-ils.

« Souvent les lecteurs ont goûté à Michel Jean et ils veulent aller plus loin », rapporte Marie-Hélène Vaugeois, propriétaire de la Librairie Vaugeois, à Québec. La libraire a aménagé une section regroupant 75 titres d’auteurs autochtones dans son commerce. Elle dit que la poésie autochtone occupe une place importante dans cette sélection et que le folklore y a laissé la place à des voix contemporaines.

« Avant, les touristes français voulaient des essais historiques. Maintenant, ils veulent de la littérature autochtone », dit-elle.