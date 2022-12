Fais-moi une place, ici, maintenant

Ils passent inaperçus, ou presque. Ils sont pourtant des acteurs essentiels du milieu culturel. Le Devoir propose une série de portraits de métiers de l’ombre, à travers les confidences de professionnels qui les pratiquent ou les ont déjà pratiqués. Aujourd’hui : les ouvreurs de salles de spectacle.

Montréal n’avait toujours pas revêtu son manteau blanc ce dimanche-là, et de nombreux spectateurs étaient attendus au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts pour Décembre, production emblématique du temps des Fêtes aux côtés de Casse-Noisette.

Or, juste avant le début de la représentation, quelques rangées de sièges affichaient un grand vide. Un des responsables de la compagnie Québec Issime est alors monté sur scène pour demander à l’assistance de faire preuve d’un peu de patience : plusieurs spectateurs venus de l’extérieur de Montréal en autocar étaient pris dans les embouteillages causés par la COP15, qui avait lieu au Palais des congrès. Quinze minutes plus tard, dans la bonne humeur, le rideau s’est levé.

Le Devoir, présent ce jour-là, a pu assister à un autre spectacle : le ballet des ouvreurs chargés de guider les gens dont certains mettaient visiblement les pieds pour la première fois dans ce complexe culturel, et dans une certaine précipitation. On a même dû offrir un siège dans une autre section à un spectateur qui venait de découvrir que le balcon lui causait un horrible vertige.

Ce ne sont là que quelques-unes des réalités d’un métier que certains assimilent à celui d’agent de bord. À défaut de servir des repas, les ouvreurs se borneraient à vérifier votre billet avec un sourire éblouissant, croit-on, pour ensuite assister à un spectacle, tranquillement et sans frais.

Accueillir tout le monde

Selon les dimensions du lieu, le type de représentation et le niveau d’ivresse des spectateurs, la soirée peut être tout aussi imprévisible dans la salle que sur la scène. Les ouvreurs doivent veiller à son bon déroulement, du début à la fin, évitant par exemple les potentiels goulots d’étranglement, dont devant les escaliers mécaniques, bien présents dans les plus grandes salles de la Place des Arts.

« Quand elles sont toutes ouvertes, ce sont 5000 spectateurs qui convergent en même temps, raconte François Le Madeleine, superviseur des bars et de l’accueil à la Place des Arts depuis 1992. Le stationnement sera rempli au maximum de sa capacité, les vestiaires seront pris d’assaut en hiver, sans compter les gens qui arriveront à la dernière minute. » Ces réalités peuvent s’apparenter à de la gestion de circulation, mais pour que « the show go on », encore faut-il que celles et ceux qui y assistent soient bien installés, et contents d’y être !

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

D’autant plus qu’un lieu comme la Place des Arts, avec sa programmation éclectique, représente parfois une véritable mosaïque sociale. Florence Gagnon, qui y travaille depuis 2021, est toujours étonnée du caractère bigarré des auditoires, elle qui a vite appris à s’ajuster « à l’énergie que le public nous donne ». Elle constate aussi la grande émotion de plusieurs spectateurs « de revenir à la Place des Arts après parfois plus de deux ans à cause de la pandémie, rassurés de voir que les lieux n’ont pas changé et qu’ils y sont encore les bienvenus ».

François Le Madeleine sait aussi que l’énergie du public est variable selon le spectacle proposé. Il le constate tous les soirs, selon les vedettes à l’affiche, qu’il s’agisse de Steve Hackett, ex-guitariste du groupe Genesis (« Je m’attends à ce que les spectateurs boivent plus de bière que ceux de l’opéra ! »), ou de Michel Louvain, juste avant la pandémie (« Près de 150 personnes à mobilité réduite ont eu besoin d’aide »).

Quand le spectacle est partout

S’il est vrai que les ouvreurs en ont souvent long à raconter sur les spectacles qu’ils ont aimés, ils sont tout aussi bavards sur les côtés moins drôles de ce travail, comme certains comportements du public, miroir de l’époque où ils exerçaient ce métier.

Sylvie Deslauriers, attachée de presse aujourd’hui à la retraite, et Guillaume Bourgault-Côté, chef du bureau politique du magazine L’Actualité après plusieurs années au Devoir, furent ouvreurs, respectivement dans les années 1980 (au théâtre St-Denis) et au tournant des années 2000 (au théâtre du Manoir du Lac-Delage, près de Québec, puis au TNM). Les deux sont intarissables, et généreux en anecdotes, sur ce qu’ils ont appris sur eux-mêmes… et sur les autres.

J’ai vu des gens malades vomir sur d’autres spectateurs et une dame s’évanouir, pour finalement apprendre qu’elle avait fait un don de sang avant de se rendre au théâtre...

Passer d’un théâtre d’été à un théâtre institutionnel ne fut pas si difficile pour Guillaume Bourgault-Côté, même si l’ambiance du premier était nettement plus décontractée. Au TNM, le futur journaliste savait vite départager les spectateurs occasionnels des abonnés, « une proportion importante de la salle », et se souvient avec bonheur de ses discussions aux entractes. « Les choses ont peut-être changé à l’ère des téléphones intelligents, mais il n’était pas rare, alors, que sept ou huit spectateurs viennent me faire part de leurs impressions. »

Les ouvreurs sont aussi des sentinelles, et certains doivent rester dans la salle pendant toute la durée de la représentation pour exercer une vigilance. Et ainsi revoir la même pièce soir après soir. Guillaume Bourgault-Côté préfère taire le titre de la plus ennuyeuse (« Il m’est arrivé de m’endormir »), mais il ne tarit pas d’éloges sur la performance de Pierre Lebeau dans L’Odyssée, un spectacle de Dominic Champagne et Alexis Martin ayant marqué l’histoire du TNM (« À la fin, chaque fois, je sentais un grand frisson qui partait de la scène pour aller dans la salle »).

Évidemment, le trivial côtoie le sublime dans les lieux culturels, et le TNM n’y échappe pas. « J’ai vu des gens malades vomir sur d’autres spectateurs, se souvient Guillaume Bourgault-Côté, et une dame s’évanouir, pour finalement apprendre qu’elle avait fait un don de sang avant de se rendre au théâtre… » Sylvie Deslauriers n’a pas vécu les mêmes incidents, mais elle peut témoigner du caractère parfois imprévisible des spectateurs et des artistes, Miles Davis par exemple.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

« Sa performance devait commencer assez tard, vers 22 h, se souvient celle qui fut longtemps associée au milieu du cinéma. On a appris qu’il était à l’aéroport, déterminé à y rester si on ne répondait pas à ses exigences. Le gérant de la salle a demandé aux spectateurs de patienter à l’extérieur. Sans prévenir personne, Miles Davis est finalement monté sur scène, la rumeur s’est répandue autour du théâtre, et on a perdu le contrôle. Tout ce qu’on pouvait faire, c’est se tasser ! » À l’inverse, lors d’un spectacle de musiciens jamaïcains, l’auditoire était loin d’être hystérique. « Je travaillais au balcon, et tout le monde, soit environ 300 personnes, prenait pas mal de choses ! Ce n’était pas permis, mais encore une fois, mon gérant m’a dit de laisser tomber. Certains spectateurs m’offraient un pétard, mais ce n’était pas nécessaire, ça fumait tellement… »

Pour Sylvie Deslauriers et Guillaume Bourgault-Côté, le métier d’ouvreur fut une parenthèse heureuse dans leur vie étudiante, mais ils ont aussi beaucoup appris, dont l’importance de la camaraderie face à des auditoires, disons, plus capricieux. « Ça me fut très utile dès mes débuts comme attachée de presse, affirme Sylvie Deslauriers. Je n’ai jamais hésité à prendre la défense de collègues moins sûrs d’eux, particulièrement les femmes, devant des spectateurs désagréables. Peu importe le métier qu’on exerce, on doit se faire respecter et affronter — poliment — ceux qui abusent de leur statut. Partout où je vais, au spectacle comme au restaurant, encore aujourd’hui, je suis sensible à la façon dont on m’accueille : ça fait partie de l’expérience. »

Conseils aux spectateurs pour éviter qu’ils se donnent en spectacle L’incivilité dans les salles de spectacle a récemment fait couler beaucoup d’encre, entre l’omniprésence des téléphones intelligents et le sans-gêne de ceux qui se croient dans leur salon ou, pire, dans leur cuisine. François Le Madeleine, du haut de ses 30 ans d’expérience, déplore un travers qui était visible bien avant la pandémie : les retards des spectateurs. Ce qui l’étonne, c’est leur désinvolture, comme s’ils se croyaient tout permis. « La circulation à Montréal, les cônes orange, je n’y crois plus. Combien de fois je vois des gens marcher très lentement, les mains dans les poches, même s’ils sont en retard. Non seulement cela affecte le début du spectacle, mais certains engueulent notre personnel parce qu’ils sont forcés de rester dans le foyer, le producteur nous indiquant clairement quand on peut ouvrir les portes aux retardataires. Ça peut osciller entre 10 ou 20 minutes après le début de la représentation. Si tout le monde comprenait l’importance de la ponctualité, ça éviterait beaucoup de frustrations. »