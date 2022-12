Coquette étiquette pompette

La bière et le vin du réveillon sont bus. C’est le bon moment pour contempler le nouvel art de l’étiquetage des bouteilles et des canettes avant de les envoyer au recyclage.

Il faut se fier aux humoristes pour capter l’air du temps. Le sujet branché de l’étiquetage des contenants de produits alcoolisés est tellement dans le Zeitgeist que Louis-Hugues Boisseau, personnage de similisommelier incarné par Louis-José Houde au Club Soly, y fait référence en présentant son cidre.

Le produit de ses terres en Estrie « pourrait presque ressembler à du vin, si c’était meilleur », dit-il dans la capsule humoristique. Lui aussi doit se boire « très bien avec des salopettes et un petit trouble narcissique ». Sa bouteille se distingue, avec « une étiquette d’un artiste local, qui se spécialise dans les très petites toiles ». En l’occurrence, un pommier coloré.

M. Boisseau ajoute : « Je voulais Marc Séguin, mais je n’ai pas réussi à le rejoindre pour être franc. »

L’artiste médiatisé « habille » les cuvées de Pinard et Filles et a certainement contribué à étendre la réputation du vignoble québécois (et vice versa !). Le résultat concentre les règles de base du marketing visuel de la production viticole artisanale avec des fiches frontales épurées reproduisant des éléments naturels typiques de la manière Séguin (des oiseaux, un loup, beaucoup de sapins…). La cuvée Nuance de gris a droit à la seule abstraction.

Ainsi va maintenant la vie de l’étiquetage des alcools distillés et brassés à petite échelle, des spiritueux aux digestifs, du vin à la bière. Les vieux vignobles européens ont l’habitude de se donner une image de marque avec une gravure de leur château et les informations prescrites par les règlements de la SAQ en position frontale : le nom du jus de treille, l’appellation contrôlée ou pas, le pourcentage d’alcool, la quantité contenue.

Les nouveaux joueurs, surtout dans le Nouveau Monde, ont brisé cette tradition dans un esprit artistique contemporain en misant sur des propositions épurées, souvent illustrées à la main pour bien faire sentir le produit artisanal. L’obligation d’affichage n’est pas la même pour les importations privées et les productions locales. Ils peuvent donc renvoyer les informations de base du produit sur la contre-étiquette au dos de la bouteille et s’exprimer pleinement en frontal.

Ezi Brand Design se spécialise dans le conditionnement de boissons alcoolisées depuis 25 ans. La compagnie peut prendre en charge toutes les composantes de la mise en marché d’un vin qui arrive ici en grands conteneurs, choisir la forme et la couleur de la bouteille, le nom du vin même parfois et puis les étiquettes et leurs contenus bien sûr. Certains de ses clients dominent les succursales de la SAQ : Torres, Woodbridge, Robert Mondavi, Mouton Cadet, Kim Crawford…

« On fait tout le travail nous-mêmes », explique Patrick Plourde, directeur artistique de Ezi Brand Design, en ajoutant que la petite révolution artistique ébranle aussi les produits de masse. « Il y a 25 ans, on inventait des châteaux pour les illustrations, parfois en mélangeant des bouts de châteaux existants. Les grands classiques conservent cette référence, avec les médailles gagnées en plus. Maintenant, nos concepts sont faits à la main ou avec des collages. La tendance est à la simplicité, avec un style épuré. Mais évidemment, ce n’est pas parce qu’une étiquette est belle que le vin est bon… »

Se laisser guider par l’art

La bière reproduit le pattern. Les grands brasseurs historiques gardent leurs présentations immuables, tandis que les microproducteurs, en surnombre maintenant, se démarquent par une image de marque originale, artistique, audacieuse, promettant que le contenu reflète le contenant.

C’est le cas de la Coop Sans-Taverne. Elle brasse à Pointe-Saint-Charles, dans le Bâtiment 7, ancien édifice industriel du CN arraché de justesse à un promoteur qui a fait pousser des appartements tout autour. L’immeuble abrite une épicerie autogérée, des ateliers, une école d’art, une fermette, un bar et la brasserie comme telle. Elle fait couler jusqu’à 40 000 litres par année, à coups d’une brassée par semaine environ, des lagers en rotation, une pils en continu, quelques produits fruités.

Chaque bière reçoit un nom et une oeuvre propre. C’est là qu’intervient Stéphane Truchon, responsable de la promotion et de l’événementiel de la coopérative. « La sélection est éclatée, parce qu’on se laisse guider par l’art », résume le commissaire aux étiquettes devant une impressionnante sélection collée au mur de l’arrière-boutique du Bâtiment 7, avec son appareil à encoller des canettes. La similigalerie d’art totalise deux années de production, y compris quelques échantillons de « la ligne de base » des quelques bières classiques des Sans-Taverne en production à longueur d’année.

« On garde le même look un peu industriel, la même police de caractères, mais on y va avec différents styles qui ont tous du punch », explique le sélectionneur. Les résultats, très dynamiques et très colorés, toujours figuratifs, s’apparentent à l’art du graffiti, au manga aussi. En tout cas, l’option tranche avec les choix de certains concurrents qui adoptent une imagerie et s’y tiennent : des femmes, des fleurs, des animaux ou des monuments, par exemple.

Pour choisir une étiquette, M. Truchon peut partir de la caractéristique d’une nouvelle brassée, son nom par exemple, puis feuilleter son portfolio, les réseaux sociaux ou les sites d’artistes pour trouver ce qui convient. La Sans-Calisse créée cette année se présente sur l’étiquette comme une pale ale « généreuse, mais pleine d’audace, pour les 10 ans d’un printemps vraiment très chaud », celui des carrés rouges de 2012. L’image choisie montre des bras tendus tenant des chaudrons et des cuillères rappelant les grands charivaris de l’époque.

Une bière sans alcool a eu droit à deux dessins d’enfants rassemblés. Pas besoin d’avoir 18 ans pour illustrer de la bière. Ceux-là n’ont pas été payés. Les autres reçoivent environ 200 $ et une caisse de 24.

L’artiste Félix Girard travaille exclusivement pour la microbrasserie de Limoilou La Souche depuis 2017. Il produit des illustrations presque toutes colorées, qui pourraient évoquer parfois des cases de bédés, parfois des pages de livres pour enfants, avec des références à la nature, aux loisirs en famille, aux sports, aux animaux.

« On me laisse beaucoup de liberté, dit-il. L’équipe de la Souche me donne un nom, le type de bière, parfois quelques lignes directrices. Je traite chaque nouvelle étiquette comme une oeuvre. » D’ailleurs, des collectionneurs le contactent parfois pour acheter les originaux de 18 x 24 pouces rehaussés au pinceau à l’acrylique. Il conserve les droits d’auteur sur les images.

Une originalité par client

Le designer Simon Roy, lui, gagne essentiellement sa vie en ne faisant que ça, dessiner des étiquettes. Il se spécialise dans la valorisation de marque de tous les types d’alcools, les bières, mais surtout le vin pour Polygraphe, sa nouvelle compagnie de Montréal. Il peut choisir un artiste-illustrateur ou s’y mettre lui-même.

« Marc Séguin, il fait du Marc Séguin sur les bouteilles de Pinard et Filles, dit-il. Nous, on est contraint à une originalité pour chaque client, pour chaque produit. »

On lui doit notamment tout le visuel coloré du vignoble Wein Goutte de la restauratrice montréalaise Emily Campeau du restaurant Candide, devenue vigneronne en Autriche, puis en Allemagne. « Ce ne sont pas des vins classiques, alors ça se ressent sur l’étiquette, évidemment, dit M. Roy. Le défi, c’est de trouver un concept qui perdure tout en s’adaptant aux nouvelles cuvées. Ce qui est aussi essentiel, c’est de bien communiquer ce qu’on retrouve dans la bouteille. »

La manière à la mode s’étend en dehors des vignobles marginaux. M. Roy explique que l’agence d’importation Boires a décidé de modifier les étiquettes du vieux Domaine Bulliat (naturel et certifié biologique) pour s’adapter au marché québécois, qui recherche des images ludiques brisant les codes classiques. Simon Roy a misé sur des illustrations aux lignes claires. Le pari gagné a convaincu Bulliat d’adopter le nouveau visuel sur le marché français, et les ventes ont bondi là aussi.

Polygraphe a récemment concocté l’image de marque d’un vin d’épicerie en s’en permettant dans ce sens. « On n’a pas reproduit une étiquette de vin nature, mais on n’a pas non plus reproduit un château avec une typographie sérif. On n’a pas dénaturé les codes, tout en amenant le produit dans la modernité. Par contre, on voit bien que des vignerons ont compris qu’ils pouvaient faire passer des vins avec certains défauts avec une étiquette qui attire. »

Comme le dit si bien Louis-Hugues Boisseau : ça pourrait presque ressembler à du vin, si c’était meilleur…

La tradition de la modernité La tendance a des racines. Château Mouton Rothschild a commandé, dès 1945, des habillages de cuvées des Fêtes de fin d’année à des artistes, dont Salvador Dali (1958), Pablo Picasso (1973) et Andy Warhol (1975). Tracey Emin a dessiné pour Quinta de la Rosa. Yoko Ono a illustré un Chianti Classico. Une bouteille de vin biodynamique portant une oeuvre originale de Peter Doig s’est vendue plus de 60 000 $ en 2015. Cette option moderne a essaimé et, à vrai dire, a pris ici. Le design s’attaque aussi aux autres éléments de l’emballage. Veuve Clicquot propose chaque année un nouveau coffret des Fêtes. Diageo, compagnie associée à Johnnie Walker, rivalise de créations. Un prototype de « bouteille intelligente » du Blue Label lancée en 2015 permettait de transmettre à l’acheteur des informations sur la disponibilité du produit ou son usage pour des cocktails par exemple. La compagnie offre cette année une série rendant hommage à de grandes villes (Mexico, Bangkok...) dessinée avec de l’encre produite par la pollution de l’air (pourquoi ?). Une autre création en 75 exemplaires seulement est liée à des oeuvres NFT.