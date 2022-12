Une bibliothèque du Sud-Ouest renommée en l’honneur d’Éva Circé-Côté

L’écrivaine, journaliste et bibliothécaire québécoise Éva Circé-Côté (1871-1949) aura bientôt une bibliothèque à son nom. La bibliothèque Saint-Charles, dans l’arrondissement du Sud-Ouest à Montréal, a annoncé que lorsqu’elle rouvrira avec son nouveau look — rénovation et réaménagement pour 42,5 millions $, qui commenceront doucement par un concours d’architecture en 2023 —, elle adoptera le nom de la femme de lettres. Éva Circé n’avait jusqu’alors qu’une avenue de Rivière-des-Prairies à son nom.

Des femmes de son époque qui, au Canada français, militent en faveur de changements sociaux, Éva Circé-Côté est la plus éclatante. Elle écrit dans une multitude d’imprimés (L’Avenir, Le Monde illustré, L’Avenir du Nord, Le Nationaliste), le plus souvent sous des noms d’emprunt — dont Colombine, Musette ou Julien St-Michel. Elle a aussi cofondé le journal littéraire L’Étincelle et elle est poète et dramaturge.

Sensible très tôt à l’importance de l’éducation, en particulier chez les jeunes femmes, elle défend la place d’une bibliothèque publique. L’Église s’avère opposée, de longue date, à l’accès de la population aux livres. Éva Circé-Côté a participé à la fondation de la bibliothèque municipale de Montréal. Elle est ainsi, aussi, la toute première bibliothécaire de la Ville de Montréal, et la conservatrice de la prestigieuse collection Philéas Gagnon.

Avec Jean-François Nadeau