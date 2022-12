Les flâneurs

Magie aérienne

La Tohu propose dans son créneau « spectacle familial des Fêtes » une invitation à la légèreté, au rire et à l’émerveillement simple de l’enfance, avec le très beau Air Play du duo circassien new-yorkais Acrobuffos. Nous sommes conviés à une féerie de ballons, de tissus, de parapluies et de confettis qui valsent dans les airs grâce à une quincaillerie de ventilateurs et aux facéties parfois acrobatiques, parfois clownesques des artistes, qui ne se gênent pas pour faire participer le public à la célébration aérienne comique et magique. On en sort tout léger. Jusqu’au 1er janvier.