Le silence des cloches

« Chaque cloche a son empreinte sonore, son spectre. » Comprenez qu’« elles sont toutes uniques », affirme l’électroacousticien Jocelyn Poitras, un des porteurs d’un projet de sauvegarde de ce patrimoine sonore qui disparaît petit à petit. Pourtant, « c’est un phénomène sonore de la vie humaine » qui mérite notre considération, estime pour sa part le concepteur sonore Stéphane Larivière.

« Les cloches du Québec disparaissent avec les églises », constate à regret Jocelyn Poitras. « C’est dommage. C’est triste même. Les cloches ont été des repères, des points de rassemblement. Ce sont des objets de communication, à la base. Elles marquaient le temps. Elles donnaient l’heure, par exemple, pour les gens qui travaillaient aux champs. Elles prévenaient des incendies. Dans le paysage, ce sont elles qu’on voyait en premier, un peu comme les marqueurs sur les cartes Google aujourd’hui ! » Elles disent encore la naissance comme la mort.

Avec d’autres camarades, MM. Poitras et Larivière ont documenté les sons et l’allure de 34 clochers du Québec. « Pour nous, c’est important d’en garder la trace. »

Le pays des cloches

Les cloches du Québec provenaient souvent des États-Unis, mais aussi d’Europe. En certains cas, elles furent coulées sur place, par des fondeurs ambulants. « La plupart que j’ai vues de proche étaient fabriquées à Troy, dans l’État de New York. Probablement que c’était moins cher de les faire fabriquer aux États-Unis qu’en Europe », raconte Jocelyn Poitras. Certaines ont connu plusieurs vies. « À Racine, le clocher venait de l’église de Waterloo. C’est une cloche fabriquée en Nouvelle-Angleterre. »

Plusieurs cloches québécoises ont tout de même été coulées en France ou en Angleterre. À Montréal, la cloche de la chapelle du fort Lorette, un poste d’évangélisation des Iroquois, est une des plus vieilles du Québec. Elle a été fondue en France en 1732.

Longtemps conservée comme un rare artefact de la Nouvelle-France, la cloche du fort Lorette a disparu à la fin du XXe siècle, dans des circonstances nébuleuses qui ont conduit à des démarches policières. Elle a été retrouvée dans la vaste collection de cloches d’une collection privée de Rivière-du-Loup détenue par l’entreprise J. M. Bastille Acier. L’entreprise du Bas-Saint-Laurent détient, a-t-elle déjà dit, « la plus grande collection de cloches du monde ».

L’entreprise avait confirmé l’an passé au Devoir la présence de cette rare cloche de la Nouvelle-France dans sa collection, comme l’atteste par ailleurs un livre autopromotionnel intitulé Les carillons touristiques de Rivière-du-Loup, où elle est mise en évidence. En 2021, le responsable de l’entreprise avait refusé d’expliquer au Devoir comment une cloche pareille s’était retrouvée d’un lieu public jusque dans cette collection familiale.

Selon les députés de Québec solidaire Ruba Ghazal et Haroun Bouazzi, cette cloche n’est pas du tout conservée dans des conditions adéquates, alors qu’elle mérite la plus haute considération de l’État. Dans une lettre, ils pressent le ministère de la Culture et des Communications de répondre favorablement à une demande de classement de ce bien afin d’éviter, entre autres choses, que la cloche se retrouve hors du Québec. « Des intérêts étrangers guettent l’acquisition de cette cloche hautement convoitée pour sa valeur et sa rareté » affirment les deux élus dans leur lettre au ministre Mathieu Lacombe.

Les cloches d’abord

Les cloches disparaissent souvent avant les églises. Stéphane Larivière explique : « les clochers, dans les bâtiments, sont les parties les plus fragiles ».

Jocelyn Poitras précise : « Souvent, l’eau commence par s’infiltrer dans le clocher. Comme c’est là qu’il y a le plus de pièces mécaniques et que ça peut devenir dangereux, on descend les cloches… »

En 2013, lors de la Journée de la Terre, tandis que les cloches de quantité d’églises sonnent, Stéphane Larivière avait perçu pour la première fois l’importance de documenter cette voix du passé. Il a entrepris, à partir de là, de colliger les sons de divers clochers, tout en regrettant la disparition des cloches.

« À Saint-Claude, en Estrie, explique Jocelyn Poitras, il y avait une belle église. Elle a été rasée. Au moins, les cloches ont été gardées. Avec une plaque commémorative. C’est un symbole important, je trouve. »

Fondeur de cloches

Les fondeurs de cloches sont désormais rares. Depuis le Moyen Âge, des cloches d’importance ont été fabriquées en Normandie, dans les environs de Villedieu-les-Poêles. Chaque année, la fonderie Cornille Havard, spécialisée dans les cloches monumentales, en produit encore une petite centaine. Elle exporte des cloches partout dans le monde, assure le contrôle de certains projets de restauration ou voit à la reconstitution de cloches anciennes.

À la cathédrale Notre-Dame de Paris, des siècles d’usages de lourds battants avaient laissé de lourdes marques d’usure dans la lèvre inférieure des bourdons, des cloches de plusieurs tonnes, modifiant peu à peu la structure autant que la sonorité. C’est à Villedieu-les-Poêles qu’ont été refondus, en 2013, de nouveaux bourdons destinés à la cathédrale.

Les cloches sont réalisées selon la technique de la cire perdue déjà éprouvée par les Égyptiens, il y a plus de 2000 ans. Un modèle en cire, enduit d’argile. La cire une fois fondue laisse place à un moule fixé dans le sol. La coulée du métal s’opère en une seule opération. Il s’agit d’un alliage de cuivre et d’étain, fondu à 1200 °C.

Le concert

Avec le projet « Clochers du Québec », les compagnons d’aventures de Jocelyn Poitras trouvaient nécessaires d’au moins contribuer à préserver les sons de ces éléments marquants du paysage québécois que sont les cloches. Les 34 églises aux cloches desquelles ils se sont intéressés  sont regroupées en ligne.

À Montréal, dans le quartier Centre-Sud, la désagrégation avancée de l’énorme église Sacré-Coeur-de-Jésus, à la suite d’infiltrations d’eau, a encouragé le démantèlement de sa tour érigée en 1885. Par conséquent, les cinq cloches ont été ramenées au sol, faute de budget pour restaurer l’ensemble.

André Pappathomas, compositeur et chef de choeur de l’église Sacré-Coeur-de-Jésus, était dépité. À son initiative, les cloches ont été installées à l’intérieur afin d’être utilisées comme des instruments patrimoniaux liés à l’histoire sonore de tout un quartier. En janvier 2021, les cloches ont été réinstallées à l’intérieur, dans la nef, soutenues par des socles spécialement créés pour soutenir ses masses considérables. L’initiative, originale, a permis à André Pappathomas de proposer des concerts.

André Pappathomas parle des cloches de cette église avec passion. « D’après le campagnologue [spécialiste des cloches, clochettes et carillons] Michel Rowan, c’est le seul endroit où les cloches ont été installées comme ça. Pour moi, c’est important qu’on sauve les cloches, comme patrimoine religieux, mais aussi comme patrimoine sonore. C’est un chant d’appel qu’on entend depuis des générations. C’est significatif, ce chant. Et on le perd. Les églises se taisent. »

À partir de 2023, des résidences pour compositeurs seront proposées à l’église Sacré-Coeur-de-Jésus pour concevoir des oeuvres pour cinq grandes cloches. « Nous avons fait une analyse des composantes harmoniques. Deux séries de concerts ont déjà été données. L’église était pleine. Et je veux que d’autres compositeurs viennent et travaillent avec ces cloches, en tant qu’instruments de concert.