La SOCAN se recentre un peu plus sur la musique

La Société des compositeurs, auteurs et éditeurs de musique (SOCAN) se départit de ses activités dans le secteur des arts visuels. Elle transfert son catalogue d’oeuvres à Droit d’auteurs en arts visuels (COVA-DAAV), qui devient ainsi l’unique société de gestion collective en droit d’auteur au pays dans le milieu.

La SOCAN représentait plus de 40 000 créateurs et ayants droit en arts visuels et en métiers d’art depuis 2018, lorsqu’elle avait avalé sa rivale, la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC).

Or, elle vient d’annoncer qu’elle mettra fin à ses services offerts aux artisans et artistes visuels le 30 janvier prochain. Ces derniers seront appelés à rejoindre COVA-DAAV, dont les activités sont concentrées à ce secteur, contrairement à la SOCAN. COVA-DAAV devient donc l’unique société de gestion collective en droit d’auteur dans les arts visuels, ce qui facilitera « l’accès au soutien à l’octroi de licences pour les artistes visuels, leurs successions et les autres ayants droit », a-t-on voulu mettre de l’avant jeudi.

Le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV), qui soutient COVA-DAAV, a accueilli la nouvelle avec enthousiasme. « Nous sommes ravis de cette nouvelle et avons hâte d’accueillir les artistes membres et les ayants droit du Québec et du Canada au sein de COVA-DAAV et de continuer à leur fournir le service exceptionnel auquel ils sont habitués », a indiqué par voie de communiqué David Farsi, le président du RAAV.

La SOCAN a pour sa part expliqué céder ses activités en arts visuels et en métiers d’art afin de se recentrer sur sa mission première, c’est-à-dire la gestion collective en droit d’auteur en musique. Ce n’est pas la première fois qu’elle fait part de cette intention. La SOCAN avait également dit vouloir se concentrer sur le secteur de la musique lorsqu’elle avait tiré un trait en 2020 sur sa division Dataclef, une base de données qu’elle pensait vendre à l’étranger afin d’engranger de nouveaux revenus.

En bout de piste, Dataclef n’a pas eu le succès escompté et la SOCAN estime avoir perdu 53 millions $ dans ce projet.