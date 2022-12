Rendre ce qui ne nous appartient pas

Cette série s’intéresse aux restitutions de biens culturels dans le cadre de la décolonisation des musées. Second cas : les milliers de bronzes du Bénin pillés à la fin du XIXe siècle.

La ministre allemande des Affaires étrangères et sa collègue de la Culture étaient cette semaine à Abuja, capitale fédérale du Nigeria, pour officialiser la restitution de 20 bronzes de l’ancien royaume du Bénin. Les prises de guerre spoliées par les militaires britanniques en 1897 ont ensuite été intégrées aux collections des musées de Hambourg, Cologne, Dresde, Leipzig et Stuttgart.

Les oeuvres sont réclamées depuis des décennies par le pays africain. Le Nigeria va célébrer leur retour en organisant une grande exposition en 2023. Les bronzes seront ensuite transférés au musée Edo d’art ouest-africain qui devrait ouvrir en 2026.

« Nous voulons rendre ce qui ne nous a jamais appartenu », a résumé la responsable de la culture Claudia Roth. « Nous sommes ici pour réparer un tort » a ajouté la chef de la diplomatie Annalena Baerbock. « C’est une histoire de colonialisme européen. »

Il reste plus de 1000 bronzes dans les collections allemandes, et Berlin s’engage à les rendre tous. On estime que de 85 % à 90 % du patrimoine africain se trouve dans l’hémisphère nord et que 5 % de cette manne seulement est exposée dans les salles des musées. Le reste dort dans les voûtes ou les collections privées. Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil, a récemment vendu sa collection de masques africains chez Christie’s, à New York pour environ 5,5 millions de dollars.

Photo: Musée et Jardins Horniman

Les bronzes du Bénin cristallisent les luttes contre les anciennes colonies européennes pour retrouver leurs trésors pillés pendant des siècles. Il s’agit de milliers de plaques et de sculptures (parfois même en bois ou en ivoire) qui décoraient le palais royal. La création amorcée par les artistes edos au XIIIe siècle a atteint un sommet technique et esthétique sous le règne du oba (roi) Eresoyen (1735-1750).

Ce lot exceptionnel a été pillé pendant une expédition punitive de l’armée impériale britannique en 1897 organisée en représailles du massacre d’un consul. Environ 200 pièces ont vite abouti au British Museum (qui en possède maintenant 944, le record mondial) et des milliers d’autres ont été vendues aux enchères.

Les bronzes de Montréal

Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) en possède cinq. Le quintette fait partie du projet Digital Benin dévoilé en novembre. La banque de données en ligne ne liste pas moins de 131 musées de vingt pays qui possèdent tous des bronzes. Au total, la grande traque menée depuis des années a permis localiser plus de 5245 objets répartis aussi loin que l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et Israël. Au Canada, on en retrouve au Royal Ontario Museum (4), au Musée d’anthropologie en Colombie-Britannique (1) et au Musée canadien de l’histoire (1).

« Le projet veut idéalement rassembler sur une même plateforme numérique l’ensemble des oeuvres royales du Bénin dispersées à travers le monde et leurs documentations », explique Erell Hubert, conservatrice de l’art précolombien du MBAM qui a servi de liaison avec le projet Digital Benin. Son musée a été contacté pour la première fois à l’été 2021. Mme Hubert a depuis transmis le maximum d’informations contenues dans les dossiers d’archives.

Les musées américains comme le sien possèdent souvent moins d’indications sur la provenance des oeuvres d’origines coloniales. Cette source intéressait peu autrefois et souvent, la mention s’arrête à la dernière galerie de Londres ou de New York ayant vendu un bien. Le site permet parfois de combler certaines lacunes, par exemple en rapprochant une transaction mal documentée à d’autres de la même source plus complète. Le projet culturel en ligne utilise aussi beaucoup de ressources africaines pour mieux comprendre les oeuvres retrouvées.

Un des bronzes montréalais semble assurément lié au pillage de 1897 puisque son pedigree remonte jusqu’à un officier de l’expédition militaire. D’autres pourraient être des productions ultérieures.

Cette démarche constitue la première étape vers un éventuel rapatriement. « Pour l’instant, on n’a pas reçu de demande de restitution », dit Mme Hubert. Comme musée privé, le MBAM aurait moins de difficulté à se départir d’oeuvres de sa collection que les musées d’État ayant hérité du principe des collections inaliénables. « Nous n’avons que cinq bronzes et j’imagine que d’autres musées en possédant beaucoup plus sont la priorité du Nigeria. »

Les bronzes de Londres

Le site du Bénin numérique a été développé par le Benin Dialogue Group, qui réunit des délégués de musées occidentaux et des représentants nigérians avec comme but d’alimenter le musée Edo. Le Metropolitan Museum of Art de New York a retourné deux plaques en novembre 2021. En même temps, la France restituait au Bénin actuel 26 oeuvres pillées en 1892 par les troupes coloniales dans l’ancien royaume du Dahomey. Un rapport d’experts a recensé, en 2021, au moins 90 000 objets d’Afrique dans les collections françaises et recommandé de favoriser des restitutions.

Le Horniman Museum de Londres, qui a adopté la même année une politique allant dans ce sens, a reçu en janvier dernier une demande formelle de rapatriement de la National Commission for Museums and Monuments du Nigeria. Le musée a pris la décision, l’été dernier, de retourner au Nigeria 72 objets, dont 12 bronzes du Bénin. Quatre biens ont effectivement été transférés en Afrique jusqu’à maintenant. Les 66 autres ont fait l’objet d’une entente d’un an, le temps de négocier leur retour.

L’établissement a consulté la diaspora nigériane et même les écoliers des environs avant de procéder. « Il y avait un accord presque complet sur le fait que la chose moralement correcte à faire était de restituer la propriété des objets, car ils avaient clairement été pillés », dit au Devoir Nick Merriman, directeur général du Horniman Museum and Gardens, fondé en 1898, un an après l’expédition punitive contre le royaume du Bénin.

Le bronze de Berlin

La restitution allemande de cette semaine arrive après des années de blocage des musées qui ont cédé devant la pression de la société civile allemande et finalement de l’État. Le Humboltd Forum concentre les résistances et les attaques. Le musée construit à Berlin pour une somme de près de 1 milliard de dollars possède des dizaines de milliers d’oeuvres acquises ou volées en Afrique pendant la période coloniale. Le président et cofondateur du mastodonte consacré aux cultures non européennes, Horst Bredekamp, immense historien de l’art, a fermement lutté contre les restitutions en les assimilant à une idéologie postcoloniale multiculturelle.

« Ce qui rend l’identitarisme tellement choquant et insupportable, c’est la manière impitoyable avec laquelle elle sépare les groupes ethniques et leurs cultures les uns des autres » a-t-il écrit dans un article publié en mars 2021 dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Herr Bredekamp a poussé le sophisme jusqu’à accuser la pensée postcoloniale d’être une « folie identitaire » jugée « structurellement antijuive », notamment parce qu’elle « consiste à déplacer les coulisses du débat d’Auschwitz vers la Namibie et de nier la singularité absolue de la Shoah ».

Le juriste nigérian Kwame Opoku, qui milite depuis des années pour le retour des trésors africains en Afrique, a au contraire décrit les premières restitutions des bronzes du Bénin comme le début d’une procédure qui devrait s’étendre comme un raz de marée de justice réparatrice.

« Nous devrions résister à la tentation de nous calmer avec une restitution symbolique, le retour de quelques artefacts, alors que les musées occidentaux détiennent des milliers de nos objets depuis plus de 130 ans », a-t-il écrit en décembre 2021 dans Modern Ghana. « Les arguments racistes des anciens maîtres coloniaux apparaissent dans leurs déclarations actuelles même lorsqu’ils acceptent en principe la restitution. »

M. Opoku a ensuite fourni les chiffres en jeu : 75 000 oeuvres au Musée du Quai Branly ; 70 000 au British Museum ; 180 000 à l’Africa Museum de Tervuren, en Belgique…

Et donc au moins cinq au MBAM…