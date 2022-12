Tensions entre l’UNEQ et les auteurs

À peine 46 personnes étaient présentes à l’assemblée générale de l’Union des écrivaines et des écrivains du Québec (UNEQ) durant laquelle on a décidé que tous les auteurs québécois devraient lui payer une cotisation, y compris ceux qui ne sont pas membres de l’organisation. Une décision qui continue de soulever l’ire dans le milieu littéraire, alors que l’UNEQ est accusée d’avoir agi en catimini.

« Wow ! Je n’en reviens pas. Quarante-six personnes sur 1600 membres de l’UNEQ. Et les 1600 membres, ça ne représente déjà qu’une fraction de tous les auteurs. Ce sont donc 46 personnes qui ont décidé pour tout le monde. Il y a manifestement un déficit démocratique, un problème d’éthique avec l’UNEQ », lance la romancière Mylène Gilbert-Dumas, qui ne décolère pas. Elle a été membre de l’UNEQ pendant une dizaine d’années, avant de claquer la porte parce qu’elle reprochait à l’organisation d’étouffer le débat dans ses rangs.

Si les négociations entre le syndicat et les éditeurs aboutissent, les auteurs non membres comme elle devront verser 5 % de leurs revenus en cotisations à l’UNEQ. Les membres, eux, paieront 2,5 % à l’UNEQ, conformément à ce qui a été décidé à la suite de cette assemblée générale très confidentielle tenue en juin.

Mylène Gilbert-Dumas ne remet pas en cause la réforme du statut de l’artiste, qui a accordé aux écrivains des protections supplémentaires. C’est grâce à cette nouvelle loi que l’UNEQ, qui n’était jusque-là qu’une association, peut aujourd’hui exiger une cotisation, tant à ses membres qu’à ses non-membres, et ainsi se constituer en tant que syndicat en bonne et due forme.

« Je suis d’accord pour que l’UNEQ devienne un syndicat. On sait qu’il y a des contrats abusifs dans le monde de l’édition et que l’on doit faire front. Mais le problème, c’est que l’UNEQ n’a aucune culture syndicale. Et la manière dont elle procède actuellement ne fait que rappeler sa culture du manque de transparence. Si l’UNEQ veut jouer dans la cour des grands, il faut qu’elle forme son conseil d’administration et ses employés aux meilleures pratiques syndicales », souligne-t-elle.

Pour une partie des auteurs, l’UNEQ souffre d’un manque de crédibilité. Plusieurs doutent ouvertement que ce qui était jusque-là une association disposant de peu de moyens puisse devenir un syndicat en mesure d’arracher de meilleures conditions de travail auprès des éditeurs.

« Ça ne me dérangerait pas de payer une cotisation en sachant que l’UNEQ va réussir à exiger des éditeurs qu’ils nous versent 12 % ou 13 % de redevances. Mais on sait qu’il y a de fortes chances avec l’UNEQ que l’on reste à 10 %, comme c’est le cas depuis des années. […] On n’a jamais eu de services avec l’UNEQ avant. Les gens appellent, et on ne nous rappelle pas. Le directeur général [Laurent Dubois] n’est même pas issu du monde de la littérature. C’est une organisation si peu démocratique et si peu sensible à la réalité des auteurs », indique l’écrivaine Marie-Paule Villeneuve, qui a déjà été membre de l’UNEQ et qui se promet de ne plus y retourner.

Marie-Paule Villeneuve accuse l’UNEQ de chercher de manière détournée à élargir son membrariat en demandant une cotisation deux fois plus élevée aux auteurs non membres.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs autres auteurs à succès, comme Geneviève Pettersen et Michel Jean, ont aussi soulevé des doutes sur la manière dont a été adoptée cette décision en assemblée générale.

L’UNEQ sur la défensive

Rappelons que cette assemblée générale a eu lieu devant un comité très restreint en juin, mais que la décision n’a été confirmée par l’UNEQ que la semaine dernière. Jusqu’à mardi, le directeur général refusait de dire combien de personnes étaient présentes lors du vote. Dans ses statuts et règlements, l’UNEQ ne fixe pas de quorum à respecter lors des assemblées générales.

« On aurait dû annoncer la décision avant », concède le directeur général de l’UNEQ, Laurent Dubois, qui ne voit toutefois aucun problème de légitimité à ce que 46 personnes aient pris une décision qui touchera l’ensemble des écrivains du Québec.

« Tous les membres de l’UNEQ ont été invités. Vous savez comme moi que c’est très difficile d’avoir une vie associative, comme n’importe quelle organisation. Ce ne serait pas démocratique d’écarter la décision de gens qui ont fait l’effort d’être présents », poursuit M. Dubois, qui exclut l’idée d’une nouvelle assemblée générale.

Une cotisation à deux vitesses

Laurent Dubois défend vigoureusement les compétences qu’apportera son organisation pour mener à bien les négociations avec les éditeurs. Le directeur général trouve aussi normal que les non-membres paient plus cher leur cotisation que les membres, bien que ces derniers aient droit à plus de services.

L’UNEQ dit prendre exemple sur la SARTEC, le syndicat des auteurs de radio, de télévision et de cinéma, qui impose une cotisation syndicale de 2,5 % aux membres et de 5 % aux non-membres.

Or, les membres de la SARTEC paient aussi une cotisation de 2,5 % pour la « Caisse de sécurité pour le régime d’assurance », à laquelle les non-membres n’ont pas accès. C’est donc dire qu’au total, membres et non-membres paient la même chose à la SARTEC.