«Babylon»: stupre, poudre et geyser fécal

Avant l’entrée en vigueur, en 1934, du Code Hays, en vertu duquel les films devaient dorénavant s’en tenir à promouvoir de belles et bonnes moeurs, Hollywood était le royaume de l’excès et, aux dires du clergé, du péché. D’où son surnom de Babylone, « mère des impudiques et des abominations de la terre », dixit la Bible.

Dans son fabuleux ouvrage Hollywood Babylon, le cinéaste Kenneth Anger relate maintes anecdotes et rumeurs sulfureuses au sujet de l’ère pré-Code. Sans le citer, il est évident que Damien Chazelle a été influencé par ce livre pour son film Babylon (Babylone). Pour le réalisateur de La La Land (Pour l’amour d’Hollywood), il s’agit d’un second portrait d’Hollywood, mais peint cette fois en des tons obscurs.

Trois personnages

Campé du milieu des années 1920 au milieu des années 1930 environ, soit en pleine transition entre le muet et le parlant, le récit fictif suit trois personnages : Manny (Diego Calva), un immigrant mexicain qui rêve de faire sa place sur les plateaux de cinéma, Jack Conrad (Brad Pitt), une star dont le règne achève, et Nellie LaRoy (Margot Robbie), une aspirante actrice douée, mais autodestructrice. Autour d’eux gravitent un producteur dépressif (Lukas Haas), un trompettiste noir de génie (Jovan Adepo), une actrice et chanteuse chinoise (Li Jun Li, à la Anna May Wong)…

Comme dans le film The Day of the Locust (Le jour du fléau, de John Schlesinger, 1975), une autre influence manifeste, époque comprise, Hollywood « l’usine à rêve » tient davantage de la « manufacture à cauchemars » pour qui la fréquente de trop près.

C’est donc en ces contrées putrides sous leur surface glamour que s’aventure Damien Chazelle, qui essaie très fort de choquer et de transgresser. Or, comme en témoignent, hormis La La Land, les formidables Whiplash et First Man (Le premier homme), ce n’est guère son style.

On n’a pas tant l’impression que Chazelle sort de sa zone de confort qu’il essaie de prouver sa capacité à s’encanailler. Ceci expliquant cela, il en met beaucoup trop : la satire devient caricature, le drame tourne au sirop, et l’audace se meut en puérile fanfaronnade.

À cet égard, tous les fluides corporels y passent : sueur, sang, sperme, urine… Le film s’ouvre d’ailleurs sur une séquence d’orgie dantesque (« golden shower » inclus) techniquement virtuose : un véritable morceau de bravoure (photo, direction artistique, musique : tout est de premier ordre).

Juste avant, un prologue montre un éléphant qui, tel ce navire dans Fitzcarraldo, est transporté en haut d’une colline (en l’occurrence jusqu’à la villa d’un bonze de studio), non sans s’être auparavant soulagé, tel un geyser fécal, au visage d’un pauvre malheureux.

Le ton est donné.

Complaisance ambiante

On s’entend, et Triangle of Sadness (Sans filtre, de Ruben Östlund) en fait foi, tout cela aurait pu s’avérer drôle et plein d’acuité. Hélas, c’est surtout très superficiel et très long : la durée de plus de trois heures est révélatrice de la complaisance ambiante.

Côté positif, les vedettes interprètent avec talent et un plaisir évident des personnages plus grands que nature. Cela étant, Nellie ne jouit pas des mêmes attentions d’écriture que Manny et Jack.

Elle est à la fin exactement ce qu’elle était au début (de façon générale, les personnages féminins sont des figures hystériques, hautaines ou naufrageuses). Un usage constant de cocaïne, en quantité telle que Tony Montana de Scarface (Le balafré) serait jaloux, contraint Margot Robbie à maintenir un jeu paroxystique qui impressionnera ou agacera, au choix.

À l’inverse, Manny et Jack se voient impartis de courbes dramatiques complexes, riches de doutes, de tourments et de contradictions souvent fascinantes. Par exemple, afin de demeurer dans les bonnes grâces du studio dont il a gravi les échelons, Manny perpétuera un racisme qu’il a pourtant lui-même subi.

Quant à Jack, on assiste à sa lente descente dans une mélancolie mortifère que Brad Pitt rend encore plus poignante du fait qu’il joue celle-ci sourire aux lèvres.

Un moment de vérité

À ce propos, on signalera une scène formidable lors de laquelle Jean Smart (aussi épatante que dans la série Hacks), en journaliste à potins basée sur Elinor Glyn, explique à Jack la nature éphémère de la gloire, mais pérenne des films.

Ce qu’elle dit est très émouvant, et très vrai. Dommage qu’il n’y ait pas plus de moments comme celui-là dans le film.

En guise d’épilogue, Damien Chazelle propose un montage expérimental de clips tirés de chefs-d’oeuvre d’Orson Welles, Jean-Luc Godard, Stanley Kubrick et consorts, s’autoproclamant implicitement leur égal.

À la fin de The Fabelmans (Les Fabelmans), son hommage autobiographique au cinéma, même Steven Spielberg se gardait d’en faire autant.

À ce stade, on a juste envie de dire à Damien Chazelle ce qu’on aurait aussi voulu dire à Nellie LaRoy : « On se calme. »

Babylone (V.F. de Babylon) ★★★ Drame de Damien Chazelle. Avec Diego Calva, Brad Pitt, Margot Robbie, Jean Smart, Li Jun Li, Jovan Adepo, Tobey Maguire. États-Unis, 2022, 188 minutes. En salle.