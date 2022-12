Quand le hockey fait le bonheur des libraires

Qui aurait pu croire que le hockey allait revigorer les ventes de livres québécois ? Pourtant, c’est bien de cela qu’il s’agit avec les mémoires de Pierre Gervais, l’ancien gérant de l’équipement du Canadien, qui fait présentement sensation en librairie. En moins d’un mois, l’éditeur estime qu’au moins 45 000 exemplaires ont trouvé preneurs, et espère maintenant atteindre d’ici quelques semaines les 70 000, voire les 80 000 livres vendus.

Un succès colossal dans un marché aussi petit que le Québec, où un livre est considéré comme un best-seller dès lors que le cap des 5000 ventes est franchi.

« Ce qui est très particulier avec ce livre-là, c’est non seulement les impressionnants chiffres de vente, mais la rapidité à laquelle les livres se sont vendus. Avant même la sortie, on avait déjà tout réservé. Ça arrive qu’il y ait des commandes avant la sortie d’un livre qui est très attendu. Mais ça n’était jamais arrivé qu’il n’en reste presque plus pour en mettre sur les tablettes ! C’est vraiment du jamais vu », s’étonne Floriane Claveau, directrice des communications chez Renaud-Bray. Le plus grand libraire du Québec s’est retrouvé plusieurs fois en rupture de stock depuis la sortie du bouquin, à la fin novembre.

L’éditeur, Ovation Médias, n’avait jamais publié de livre. Cette boîte, qui produit des émissions pour RDS et édite des magazines sportifs, savait qu’elle tenait entre ses mains un best-seller qui plairait aux amateurs de la première heure du Canadien. Mais elle n’avait pas prévu pareil succès commercial. En mois d’un mois, elle en est déjà à la troisième réimpression, sans compter la traduction anglaise, qui arrivera en magasin juste à temps pour Noël.

Phénomène médiatique

Il faut dire que Pierre Gervais. Au coeur du vestiaire a bénéficié d’un battage médiatique inédit dans la presse sportive, qui a pu se mettre sous la dent pour une rare fois quelques détails croustillants sur les coulisses du CH. Des révélations que l’organisation, qui a la réputation de contrôler d’une main de fer sa communication, aurait sans doute préféré taire.

Sous la plume du journaliste de La Presse Mathias Brunet, celui qui a travaillé pour le Tricolore durant plus de 30 ans remet notamment en doute les compétences de l’ancien directeur général Marc Bergevin et de l’ex-entraîneur Dominique Ducharme. Pierre Gervais ne fait pas dans la dentelle non plus lorsqu’il dresse le portrait de l’ancien capitaine Max Pacioretty, qu’il décrit comme un grossier personnage égocentrique.

« Oui, il y a eu de la polémique et ça a fait un spin médiatique incroyable. Le succès du livre n’y est pas étranger. Mais au fond, tout ce dont les médias ont parlé n’occupe pas une si grande place que ça dans le livre. Il y a beaucoup de moments touchants, de moments drôles même, avec Patrick Roy, avec Saku Koivu, avec Pat Burns… » souligne Richard Beaudry, le président d’Ovation Médias.

L’éditeur constate que le milieu du hockey a très bien réagi au livre, même le Canadien, qui a accepté que le lancement se fasse dans son vestiaire. Inspirées par Pierre Gervais, quelques personnalités sportives d’importance ont d’ailleurs depuis signifié leur intérêt auprès d’Ovation Médias pour publier à leur tour leurs mémoires.

Un succès bienvenu

Les libraires n’en ont donc pas fini avec les biographies sportives. « Mais je ne sens pas du tout de snobisme du milieu littéraire, ni même de jalousie. Au contraire. On a été très bien accueillis au Salon du livre », assure Richard Beaudry.

Et pour cause. Les confessions de Pierre Gervais profitent à tous les libraires, aux gros détaillants comme aux indépendants. Les mémoires de l’ancien gérant de l’équipement sont d’ailleurs bien accrochées à la première position des ventes dans les libraires indépendantes. Un succès qui se prend bien, alors que 2022 est marquée par un ralentissement des ventes de livres québécois, ce qui était inévitable après les hausses records durant la pandémie.

Selon des données publiées vendredi par la Société de gestion de la banque de titres de langue française (BTLF), les ventes de romans québécois ont glissé de 6 % chez les indépendants en novembre par rapport à pareille période l’an dernier. Pour le livre jeunesse, la chute est de 12 %.

A contrario, les biographies font un malheur en magasin. Les chiffres ont bondi de près de 56 % le mois dernier. Conséquence : les ventes de livres québécois, toutes catégories confondues, n’auront finalement baissé que d’un maigre 3 % comparativement à novembre 2021.

Famille royale, la biographie de Stéphane Rousseau, a pesé dans la balance, mais Pierre Gervais y est évidemment pour beaucoup.