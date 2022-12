Pour la plupart des gens, le vendredi représente la fin d’une semaine de travail. Mais pour le littéraire Pierre-Éric Villeneuve, qui vit sur sa « planète parallèle », ce vendredi signifie plutôt l’achèvement d’un projet qu’il nourrit depuis des années — la consécration d’une vie entière vouée à la lecture, la fin d’un très long souffle.

Cela fait 17 jours que cet ex-professeur de littérature lit à voix haute, six heures par jour, tous les livres du cycle Soifs de Marie-Claire Blais, presque sans s’arrêter. Vendredi après-midi, il mettra fin à sa performance en lisant la dernière phrase de ce qu’il considère comme le dernier véritable ouvrage de la série, le livre posthume Augustino ou l’illumination, paru plus tôt cet automne.

Les virgules

« Je suis fatigué », dit-il, rieur, en entrevue avec Le Devoir mardi dernier. « Il faut que je reste très concentré sur les virgules pendant six heures. Disons qu’à la fin d’une phrase, je reprends tout un souffle. Les livres de la série ne contiennent presque aucun point. La plus longue phrase fait presque 150 pages. Je l’ai lue cet après-midi ! » ajoute M. Villeneuve, satisfait.

Il s’agit véritablement d’une performance, dans tous les sens du terme. M. Villeneuve lit au centre d’art Le Lieu, dans le quartier Saint-Roch de Québec. Le public est invité à venir l’écouter. Sa lecture est même retransmise à l’extérieur du Lieu, par un haut-parleur. « Ça amène une dimension heureuse, ça m’encourage, mais heureusement, j’étais bien préparé », dit-il.

Ce n’est toutefois pas pour attirer l’attention ni pour l’exercice de la démesure que ce passionné de littérature s’est lancé dans un tel projet. « C’est pour transmettre le génie de Blais », explique-t-il, et surtout, pour inciter à la lecture : « Je veux que tout le Québec se mette à l’heure Blais. Est-ce que Blais est difficile ? Oui, mais c’est comme n’importe quoi, en prenant de bonnes habitudes, on peut la lire. »

L’isolement volontaire

Pierre-Éric Villeneuve le reconnaît, il mène un style de vie « parallèle » qui l’aide à lire beaucoup. Et dans son cas, beaucoup est un doux euphémisme. Il a notamment lu le cycle Soifs (1995 à 2022) une « quinzaine » de fois. Le cycle comprend officiellement dix volumes, et M. Villeneuve considère que Petites Cendres ou la capture (2020) et Augustino ou l’illumination (2022) en sont des extensions.

Il a donc relu la série chaque fois qu’un nouveau volume paraissait, depuis la parution du premier ouvrage de la série, aussi intitulé Soifs, en 1995. En préparation de sa performance, depuis mai dernier, il a également lu tout le cycle cinq autres fois. « C’est plus de 15 000 pages », précise-t-il.

Entre autres pour perfectionner ses habitudes de lecture, M. Villeneuve a effectué, à l’aube des années 2000, un « retrait radical de l’enseignement ». Il a ainsi voulu « protéger toutes les formes de poésie » dans sa vie. « Même si j’ai une critique du travail et que j’ai fait des choix de libertés aussi élevés que possible, il y a le travail alimentaire par intermittence. Je ne suis pas un rentier. Je n’ai pas de retraite. […] Mais tout est organisé pour protéger ma vie de l’esprit. »

L’ex-professeur habite désormais seul dans sa maison, au bord d’une rivière, dans la région de Québec. « J’ai fait un pari d’invisibilité », dit-il. Les téléphones intelligents sont d’ailleurs interdits chez lui. M. Villeneuve n’a pas non plus de compte de réseaux sociaux. « J’ai tout fait pour prioriser la poésie. » Il affirme même s’être inspiré, en quelque sorte, de l’autrice elle-même. « Elle a passé des décennies consacrées à la lecture et à l’écriture. C’est une vie d’ascèse. »

L’émotion de la lecture

Spécialiste de Virginia Woolf, M. Villeneuve raconte avoir consacré toute sa vie aux « auteurs modernistes ». Il remarque notamment des similitudes dans la manière qu’avaient les deux écrivaines de traiter de la psychologie de leurs personnages. « Woolf était une muse de Marie-Claire Blais. Il y a de nombreux moments woolfiens dans ses romans. »

Admiratif, M. Villeneuve qualifie l’oeuvre de Blais « d’élevée ». Elle est « près des Grecs et de la tragédie shakespearienne à la fois, dit-il. […] Blais, c’est aussi la beauté de l’absence de divertir. Il n’y a pas un mot dans Soifs où elle nous divertit. Elle est d’une grande cohérence intérieure, d’une envergure narrative hors du commun. »

Le décès de l’écrivaine, en novembre 2021, l’a profondément attristé. « Quand on est littéraire, on peut être endeuillé des auteurs qu’on aime », soupire-t-il. C’est aussi ce qui l’a convaincu de concrétiser son projet de performance, même s’il en rêvait depuis « deux ou trois ans » déjà.

Vendredi, M. Villeneuve achèvera donc cet ambitieux projet, mais il n’arrêtera pas de lire passionnément, comme il l’a toujours fait. « Rien que cette semaine, ça m’est arrivé d’être pris dans des émotions intenses. Je pleure encore au moins une fois par jour en lisant » lance-t-il, ému, avant de résumer : « Tout est là pour que le livre continue. »