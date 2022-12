«Le disparu de Lac-aux-Vents», Michael Hutchinson

À chaque mission, ils se réunissent en secret à l’intérieur d’un autobus scolaire bringuebalant et désaffecté faisant office de quartier général. Cette fois, nos attachants cousins, Sam, Otter, Atim et Chickadee — alias les « Rats musclés » — tentent de retrouver les traces d’un archéologue évaporé mystérieusement alors qu’il menait des fouilles dans la communauté autochtone de Lac-aux-Vents. L’aventure n’est pas aussi badine qu’elle en a l’air pour nos compères avides d’aventures, car au cours de leur périple, les Rats musclés vont devoir se démener à travers une communauté divisée. D’un côté, des membres favorables au développement économique avec l’arrivée sur le territoire d’une compagnie minière, et de l’autre, des militants refusant l’exploitation de leur ressource au détriment de l’environnement. Michael Hutchinson signe à nouveau un roman d’enquête vif et empli de rebondissements. Mêlant humour et propos plus graves, l’auteur, qui appartient à la nation crie de Misipawistik (Manitoba), aborde avec doigté les enjeux contemporains auxquels font face les Autochtones.

Le disparu de Lac-aux-Vents ★★★ 1/2 Michael Hutchinson, Les Éditions du Boréal, Montréal, 2022, 120 pages. 12 ans et plus.