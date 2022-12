Un temps des Fêtes musical

Les célébrations de YNS

Yannick Nézet-Séguin convie Kim Richardson et Mélissa Bédard, ainsi que le trio jazz montréalais du pianiste Taurey Butler, à unir leurs talents musicaux à ceux du Choeur Métropolitain et des musiciens qu’il dirige pour le tout premier concert de Noël présenté par l’Orchestre Métropolitain. Sous la houlette du chef d’orchestre, quelque 200 artistes donnent notamment vie aux chansons du temps des Fêtes — des plus classiques aux plus populaires des répertoires québécois, américains et internationaux comme Santa Claus Is Coming to Town, Noël blanc, Sleigh Ride et Minuit, chrétiens — dans une atmosphère symphonique très jazzy pensée pour captiver toutes les générations.

Enregistré à la Maison symphonique de Montréal, le concert imaginé par Yannick Nézet-Séguin, avec les arrangements d’Antoine Gratton et de Christopher Smith, comprend aussi une nouvelle version de la réinterprétation de Casse-noisette de Tchaïkovski par Duke Ellington et Billy Strayhorn, et de Paraphrase sur des airs de Noël du compositeur québécois François Morel. La magie est au rendez-vous ! (ICI Télé, le 18 décembre, 20 h, puis le 19 décembre, 20 h à ICI Artv et sur Tou.tv)



Roch Voisine invite ses amis

Roch Voisine le dit lui-même, il est un « vrai fan de Noël » ! Dans l’intimité d’un chalet scintillant décoré pour l’occasion, l’auteur-compositeur-interprète et animateur reçoit le trio acadien Les Hay Babies et le musicien Luc De Larochellière pour une émission très spéciale du temps des Fêtes, Ensemble pour les fêtes avec Roch Voisine (TV5, le 17 décembre, 20 h, puis le 23 décembre, 21 h 30 et le 24 décembre, 19 h). Ensemble autour d’un feu de cheminée réconfortant, les artistes discutent de leur fascination pour ce moment de l’année si particulier et, évidemment, jouent à l’unisson les plus belles chansons de Noël, par exemple Joyeux Noël mes amis que l’on retrouve sur l’album Songs for a Winter’s Night de Glass Tiger, tout comme quelques autres morceaux issus de leur répertoire respectif.



Instant familial

Les amoureux de Noël ont de quoi être comblés avec la toute nouvelle édition de Noël symphonique… en famille. (TVA, le 23 décembre, 22 h 35) Avec beaucoup d’émotion et de générosité, ce concert immanquable réunit certaines grandes voix du Québec et… leur famille ! Cette année, les téléspectateurs auront donc l’occasion de rencontrer les proches de Marie-Ève Janvier, de Marc Hervieux et de Florence K, accompagnés sur scène par l’orchestre symphonique Sinfonia et la chorale Le Choeur des jeunes de Laval.



Mais aussi…

La magie hivernale n’a pas dit son dernier mot grâce à l’émission Sons du Québec avec Le Vent du Nord (ICI Artv, le 19 décembre, 21 h 30, puis le 22 décembre, 1 h 30, le 24 décembre, 22 h 30 et le 25 décembre, 6 h). On y suit le mythique groupe de chanson traditionnelle québécoise lors de l’enregistrement de son nouvel album, 20 printemps, paru plus tôt en 2022. Plus encore, l’émission explore les origines de la musique traditionnelle québécoise et dévoile ce qu’elle a en commun avec celles des Premières Nations et des colons irlandais. Le documentaire offre aussi une virée du côté de Québec afin de retracer l’histoire de son Carnaval, puis revient à Montréal pour une visite spéciale du théâtre Fairmount, suivie d’une discussion très enrichissante avec l’historien de la danse Pierre Chartrand.

Enfin, La SuperFrancoFête (TV5, le 17 décembre, 21 h et TVA, le 18 décembre, 21 h) est l’occasion de célébrer en musique la francophonie mondiale. Cette émission rassembleuse réunit des artistes aux styles musicaux très variés, dont Garou, Robert Charlebois et Isabelle Boulay, pour un événement aux allures de mosaïque mélodique.



À ne pas manquer Parenthèses comiques pour public enthousiaste



En juillet dernier, l’humoriste Mathieu Dufour, dont la carrière a pris son envol en pleine pandémie grâce à son « Show-rona virus » quotidien sur Instagram, accomplissait l’exploit espéré par plusieurs de ses pairs de remplir le Centre Bell. Ce spectacle serti de blagues à rallonges et de vedettes invitées a été filmé pour le compte du géant rouge californien, devant un public averti du tournage, qui devient en quelque sorte un acteur de cette représentation d’exception.



Mathieu Dufour au Centre Bell

Netflix, dès le 22 décembre