Tous les écrivains seront sur le même pied

Qu’ils soient romanciers, auteurs d’ouvrages à succès ou de livres de recettes, qu’ils soient autoédités ou écrivent un recueil de poésie tous les 10 ans, qu’ils soient signataires de manuels de psycho pop ou de jardinage, traducteurs ou illustrateurs, tous les écrivains québécois seront dans un futur proche protégés minimalement, de manière égale.

Et tous devront en échange payer des cotisations syndicales de 2,5 % ou 5 % à l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ). Un grand changement pour le milieu du livre d’ici.

Le syndicat des écrivains a dû organiser des rencontres d’information d’urgence après une première négociation, le 6 décembre, de la future entente collective entre l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) et l’UNEQ.

Plusieurs auteurs, membres comme non-membres, étaient sous le choc d’apprendre qu’ils devraient, dans un futur proche, payer à l’UNEQ 2,5 % (pour les membres) ou 5 % (pour les non-membres) de leurs maigres revenus d’écrivains et de leurs redevances de l’année courante, sur tous les contrats en cours.

Les traducteurs et les illustrateurs, dont les modes de travail et de rémunération sont très différents, sont désormais aussi représentés par l’UNEQ, alors qu’ils ne pouvaient jusqu’alors en faire partie, à moins d’avoir aussi un parcours d’écrivain.

« Parce que tous ces gens-là, tous ces auteurs-là, s’ils ont un recours, s’ils ont besoin d’aide, ils vont en bénéficier, du travail de l’UNEQ », a expliqué le directeur général Laurent Dubois. C’est la nouvelle Loi sur le statut de l’artiste, adoptée le 3 juin dernier, qui a changé la donne sur le plan juridique.

Du chacun pour soi…

Plusieurs réactions sur les médias sociaux, dont une longue discussion sur la page Facebook de l’autrice Dominique Fortier, étaient incertaines, partagées, prudentes par rapport aux changements annoncés, voire carrément négatives.

Des auteurs comme Johanne Seymour, spécialisée en polars (la série Kate McDougall), et Pierre-Yves Villeneuve (la série pour jeunes Gamer) se déclaraient heureux du changement et disaient avoir confiance dans le plan de l’UNEQ. D’autres, comme le très populaire Michel Jean (Kukum) et la poète Hélène Dorion, s’y révélaient outrés.

L’UNEQ, qui était depuis sa fondation en 1977 un syndicat symbolique, « n’avait pas les dents », aux dires mêmes de son directeur ; elle a désormais le pouvoir de négocier des ententes collectives et le devoir de protéger tous les écrivains. Qu’ils le veulent ou non, qu’ils le sachent ou non.

« La vie démocratique d’une organisation comme la nôtre est un défi, a admis en entrevue Laurent Dubois. On a un gros taux d’abstention aux réunions et aux assemblées. On a un défi d’atteindre les gens et de les faire participer. Je ne suis pas surpris des manifestations de grogne. On a un gros défi à l’UNEQ, qui est d’atteindre les gens, de les informer. Et là, il faut aussi entrer en contact avec ceux qui n’ont jamais été membres… »

… au tous pour un et un pour tous

Car jusqu’à maintenant, au Québec, la relation auteur-éditeur se déployait « dans un régime de contrat de gré à gré », contextualise M. Dubois.

« Chaque écrivain se débrouillait pour négocier ses conditions. On passe d’un régime individuel à un régime collectif pour fixer des conditions de travail. »

Or, si cette transformation permet « d’éviter des clauses abusives et des pratiques semi-illégales », selon le directeur de l’UNEQ, elle remet peut-être aussi en jeu une certaine indépendance de pensée et d’action de l’auteur. Il oblige certainement une redéfinition de ce qui fait l’écrivain professionnel.

« C’est une question vieille comme le monde », lance en souriant la sociologue de la littérature Josée Vincent. Est-ce que c’est la qualité des livres qui fait le professionnel, le nombre, ou le fait d’avoir un éditeur reconnu ? « Ce sont toutes des questions pièges qui nous obligent à opposer des notions de qualité, de quantité et d’esthétique, alors qu’il y a, en réalité, tellement de pratiques littéraires différentes », précise la professeure de l’Université de Sherbrooke.

Les unions artistiques

Et pour tout redéfinir et négocier, l’UNEQ a des moyens financiers limités, écrivait hier la présidente Suzanne Aubry sur le site de l’UNEQ. Les subventions de l’UNEQ soutiennent ses activités littéraires et les salaires de l’équipe. « D’où la nécessité pour notre union d’adapter son financement à cette nouvelle réalité afin de soutenir sa mission syndicale et sa survie. »

Pour fixer ses cotisations, l’UNEQ s’est inspirée des modèles de l’Union des artistes (2,5 % des revenus), de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (2,5 % pour les membres et 5 % pour les non-membres) et de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (entre 3 % et 4 %).

Les bourses et les prix littéraires, ainsi que le programme de compensation pour les prêts de livres en bibliothèque, sont exemptés. « En clair, il n’y aura paiement de cotisations que dans les situations où une entente collective est en place ou en cours de négociation avec des représentants des éditeurs, producteurs ou diffuseurs », écrivait Mme Aubry.

Y compris les salons du livre, les festivals de littérature, les soirées de poésie où s’alignent une dizaine de lecteurs ? Probablement. « L’UNEQ s’est magasiné un énorme travail, indique Laurent Dubois. On va devoir négocier je ne sais combien d’ententes collectives. On commence avec Sogides et l’ANEL. On a peut-être 10, 12 ou 15 ententes qui nous attendent ensuite. »

« C’est tout nouveau pour nous tous, des négociations collectives, rappelle au téléphone, le sourire dans la voix, la directrice générale de l’ANEL, Karine Vachon. On les envisage de bonne foi, avec ouverture, et avec la volonté de négocier les meilleures pratiques éditoriales. »

« Honnêtement, on ne sait pas encore ce que l’UNEQ va nous proposer, poursuit Mme Vachon. On ne sait pas si ça va chambouler l’ordre des choses et la chaîne du livre québécois, ou les conserver en l’état. On va voir. »

« Est-ce que ça va secouer ? La réponse est oui, répond de son côté le directeur de l’UNEQ. Est-ce qu’il y a un risque de mettre à terre le schéma d’aujourd’hui, qui fonctionne ? La réponse est non. L’UNEQ n’arrivera pas avec des propositions qui vont mettre des entreprises en péril. »

Avec Étienne Paré

À vendre : la Maison des écrivains L’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) a fait savoir dans son plan d’action rendu public jeudi qu’elle se départirait d’ici le printemps de la Maison des écrivains. Ce bâtiment ancestral de la rue Laval, à Montréal, qui date de la fin du XIXe siècle et qui donne sur le square Saint-Louis, lui servait de siège social depuis 30 ans, en plus d’héberger une belle collection de livres. Même si la maison est payée depuis longtemps, l’UNEQ dit vouloir vendre afin de renflouer ses coffres, alors que la récente réforme du statut de l’artiste lui accorde des responsabilités accrues qui nécessitent une plus grande marge de manoeuvre budgétaire. « La maison, c’est aussi notre bureau. Avec la pandémie, on est passés en télétravail, et la maison n’est plus adaptée à nos besoins », a ajouté Laurent Dubois, le directeur général. M. Dubois indique également que l’UNEQ a voulu profiter de l’occasion de déménager dans les bureaux de l’Union des artistes, rue de Gaspé, où se trouve également la Guilde des musiciens. « C’est une des volontés de l’UNEQ de se rapprocher des autres syndicats qui oeuvrent dans le même milieu que nous ; on commence déjà à évoquer la possibilité de mutualiser des services et des postes ; c’est une occasion qu’il a fallu qu’on saisisse », a indiqué M. Dubois. Le directeur général de l’UNEQ n’était toutefois pas en mesure de dire mercredi ce qu’il adviendrait de sa collection de livres. « On a déjà amorcé des travaux pour voir comment honorer ce don qu’on nous a fait et entreprendre les bonnes démarches », a-t-il simplement laissé savoir. La valeur de l’actuelle Maison des écrivains est estimée à 2,4 millions de dollars sur le dernier rôle foncier de la Ville de Montréal. Avant d’appartenir à l’UNEQ, cette résidence a été la propriété du cinéaste Claude Jutra. Étienne Paré, avec Catherine Lalonde