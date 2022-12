Négociations difficiles chez BAnQ

Face à des négociations au ralenti et une convention collective échue depuis avril 2020, les employés de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) pressent le gouvernement Legault de mieux financer l’institution et d’ainsi augmenter leurs salaires, qui sont parmi les plus bas de leur secteur.

« Monsieur Legault reconnaît que c’est difficile de vivre à 18 $ l’heure. Hé bien, j’ai des collègues qui ont ce salaire à la BAnQ. Ça ne fait aucun sens pour une institution nationale comme la nôtre. On mérite des salaires à notre valeur », plaide Sylviane Cossette, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs unis de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (STTuBAnQ–CSN), en entrevue au Devoir.

La semaine dernière, lors d’un échange en chambre portant sur le salaire minimum avec le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, François Legault a reconnu qu’« il est difficile d’y arriver avec 18 $ l’heure, surtout quand on a des enfants ». Il a ajouté avoir pour objectif de faire en sorte que « les gens qui gagnent 25 $ l’heure — c’est la moyenne. à peu près. au Québec — augmentent à 26 $, 27 $, 28 $ ».

Prenant le premier ministre au mot, Mme Cossette a tenu à rappeler que plusieurs de ses collègues gagnent présentement tout juste 18 $ l’heure, soit bien moins que nombre de leurs confrères d’autres bibliothèques québécoises. À titre de comparaison : un commis de bibliothèque travaillant à la BAnQ gagne environ 33 000 $ par année, tandis qu’il peut espérer récolter 37 200 $ à l’Université de Montréal, 43 700 $ à la Ville de Beloeil ou même 49 300 $ à la Ville de Brossard.

« Il est temps d’agir »

En pleine négociation avec son employeur et le Conseil du trésor — et ce, depuis fin 2021 — , le STTuBAnQ–CSN exige donc qu’une entente satisfaisante soit trouvée au plus vite, et que celle-ci comprenne un rehaussement des salaires.

La présidente du syndicat ajoute que le représentant du secrétariat du Trésor dans les négociations a changé plusieurs fois. « C’est difficile en ce moment. Ça complique les démarches et ça nous oblige à recommencer à chaque fois », déplore Mme Cossette.

Pendant ce temps, les départs se multiplient à l’interne, ce qui prive l’institution de l’expertise dont elle a besoin, soutient-elle. Le syndicat comptait quelque 370 membres il y a un an, comparativement à 340 aujourd’hui. Et c’est sans parler des employés qui envisagent de quitter l’institution pour améliorer leurs conditions de travail (et de vie). « Avec un salaire aussi bas, les problèmes d’attraction et de rétention persistent, et c’est encore plus difficile dans le contexte de rareté de main-d’oeuvre que nous connaissons tous. Il est temps d’agir », insiste la présidente du syndicat.

Contacté par Le Devoir, le Conseil du trésor a décliné tout commentaire, ayant donné un mandat de négociation à la BAnQ comme elle le fait pour tous les autres organismes hors fonction publique. De son côté, la BAnQ a indiqué ne pas pouvoir commenter les négociations en cours.