«Cohabiter la Terre», un cabaret poétique

En marge de la Conférence des Nations unies sur la biodiversité (COP15), qui se déroule à Montréal, plusieurs associations de la société civile réunies dans le Collectif COP15 organisent une série d’événements publics, l’un d’eux mariant nature et culture : le « cabaret poétique » Cohabiter la Terre, au Gesù le 17 décembre, avec Émile Proulx-Cloutier, Dumas, Ève Landry, l’autrice Elisabeth Cardin et plusieurs autres invités par le groupe Les Cowboys Fringants et son bassiste Jérôme Dupras, « chef d’orchestre » de la soirée, qui participe aussi à la conférence à titre de directeur de la Chaire de recherche du Canada en économie écologique de l’Université du Québec en Outaouais et qui nous livre ses impressions sur l’événement en cours.

Scientifique et musicien, Jérôme Dupras était l’homme tout désigné pour organiser une telle soirée, d’autant que « pour les Cowboys, la relation au territoire et la protection de l’environnement sont présentes dans notre oeuvre depuis vingt-cinq ans ». Lorsqu’est apparue la possibilité d’organiser un tel concert il y a un mois, les Cowboys n’ont pas hésité à plonger, sollicitant l’aide de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) pour financer et diffuser l’opération.

« On aurait pu faire un genre de grand-messe autour d’un show des Cowboys, avec tout le monde debout, ensemble, et « Go ! go ! la biodiversité ! », mais on avait envie de poésie », explique Dupras, joint entre deux panels au Palais des congrès. « On avait envie de se poser un instant, de prendre un pas de recul et de comprendre qu’il y a du beau dans la nature, mais aussi du moins beau. Tous les drapeaux rouges sont levés en ce qui concerne les disparitions d’espèces et d’écosystèmes, la santé publique, les épidémies, etc. Ça fait peur, mais de voir des gens descendre dans la rue pour la cause et de voir les gouvernements allumer sur ces questions, ça redonne de l’espoir. »

« Durant ces conférences, on entend parler de science, de politique, du fait que c’est une grande rencontre internationale, mais peut-on aussi prendre un moment pour s’émerveiller devant le vivant et montrer de l’humilité face à la nature ? L’art se prête à cette rencontre », qui sera animée par Michel Faubert et retransmise en direct sur le Web. À titre de musicien, Dupras dévoilera également quelques pièces d’un album instrumental (à paraître le 10 février 2023) enregistré en trio avec Jérôme Dupuis-Cloutier et Guillaume St-Laurent. Ce « projet de couvre-feu » s’appelle Solastalgie, le mot savant pour évoquer ce que l’on nomme communément « l’éco-anxiété ».

Lors de cette soirée où la danse, la poésie, le conte et la musique nous feront comprendre autrement l’enjeu, complexe, de la préservation de la biodiversité, deux membres des Premières Nations feront entendre leurs voix : l’artiste multidisciplinaire innue Katia Rock (Maliotenam) et l’auteur-compositeur-interprète atikamekw Sakay Ottawa (Manawan).

L’invitation allait de soi, et pas seulement parce que les Cowboys Fringants sont fans de leur travail, explique Dupras : « Les chiffrent parlent d’eux-mêmes : à l’échelle planétaire, 80 % de la biodiversité est gérée, entretenue, cohabitée par les Premières Nations, qui représentent pourtant 5 à 6 % de la population mondiale. »

« Sans vouloir généraliser, poursuit-il, la vision [qu’ont les Premières Nations] de l’importance de la nature et leur manière d’interagir avec elle sont beaucoup plus durables que la relation occidentale avec la nature, laquelle nous a menés à la situation actuelle. Je pense qu’on a le devoir d’être à l’écoute de ces visions différentes. C’est vrai à l’échelle internationale, mais c’est vrai chez nous aussi où, malheureusement, on a obscurci toute la notion des savoirs traditionnels dans notre propre gestion du territoire. La réconciliation dont on parle tant devrait aussi se faire sur une dimension naturelle. »

L’expert en économie écologique, qui fait également partie du Comité consultatif sur les changements climatiques du gouvernement du Québec, souligne d’ailleurs que, depuis l’ouverture de la COP 15, « ce qui occupe la place principale dans les conversations, c’est la voix des peuples autochtones, du Canada et ailleurs ».

« Ma vision des COP, c’est qu’il s’agit d’un mal nécessaire : on est toujours un peu déçus [par ses recommandations], mais si on n’est pas en train de se rencontrer, en personne, pour discuter de ces enjeux, on n’est pas en train de pointer du doigt les moins bons joueurs et convaincre nos leaders d’en faire davantage. Par exemple, lorsque la délégation canadienne arrive à la COP27 lourdement entourée de représentants des compagnies pétrolières, ça permet aussi de mettre le doigt sur le bobo et de dire : peut-être que la question climatique au Canada n’est-elle pas abordée de manière aussi franche que le dit le politique. Ça met en exergue qu’on tient un double langage. »

Pense-t-il que cette COP15 aboutira à des mesures concrètes pour préserver la biodiversité ? « Ce sera pile ou face, constate-t-il, lucide. J’ai l’espoir que ça devienne un équivalent de l’Accord de Paris [sur le réchauffement climatique, 2015], mais pour la biodiversité. Mais ce qui est très clair, c’est que le fait que cette conférence se tienne à Montréal aura un impact concret au Québec et au Canada et que les annonces faites ces derniers jours déboucheront sur des projets concrets pour les prochaines années. Ce qui est aussi intéressant, ce sont les prises de position très fortes de la part des gouvernements du Québec et du Canada. Ça pourrait nous donner une forme de leadership international sur la biodiversité dans les prochaines années. »

