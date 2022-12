«The Hours», une forme d’âge d’or

Le Metropolitan Opera présentait samedi dans les cinémas du monde entier The Hours de Kevin Puts sur un livret de Greg Pierce d’après le roman de Michael Cunningham. Expérience passionnante, voire bouleversante, de la découverte d’un nouvel opéra, comme le fut celle d’Eurydice de Matthew Aucoin la saison dernière.

Dans l’opéra The Hours, un personnage à la fois réel et allégorique (tantôt concierge d’hôtel, tantôt personnification de la mort), un contre-ténor, rôde sur scène. Parfois, il est l’heure, parfois pas. Trop tôt en 1923 pour que Virginia Woolf se donne la mort dans le cours d’eau. Elle passera à l’acte en 1941. Heure fatale, par contre, pour Richard Brown, l’auteur atteint du sida.

The Hours, de Michael Cunningham, adapté ici, repose sur la « concordance progressive des temps ». Le processus d’élaboration du roman Mrs. Dalloway (1925) de Virginia Woolf en 1923 va trouver une résonance dans la vie de Laura Brown en 1949 et de Clarissa Vaughan en 1999.

Quel est le temps du genre opéra ? Comment ne pas songer que nous sommes cent ans après un âge d’or : celui des oeuvres de Richard Strauss, d’Erich Wolfgang Korngold (Die tote Stadt, 1920) et de Franz Schreker (Die Gezeichneten, 1915), ces deux derniers écrasés par le totalitarisme nazi. Incroyable d’imaginer qu’il y a cinquante ans, l’avant-garde voulait « brûler les maisons d’opéras », ce genre symbolisant alors la musique à abattre.

Les pyromanes ont perdu, nous le savons depuis deux décennies environ. Mais ce qui se passe sous nos yeux est désormais bien plus fort qu’un renversement : c’est le retour à un âge d’or. The Hours de Kevin Puts est l’une des incarnations de cette résurrection qui nous rappelle que c’est par l’opéra, et les cycles vocaux sur des textes de notre temps dans des concerts symphoniques, que s’opéreront un retour en grâce et un élargissement du public de la musique dite « classique ».

Le mérite d’éblouir

Pour en arriver là, il a fallu passer par la phase « sujets d’actualité » (Klinghoffer, Powder her Face, Nixon in China) et prouver, parfois jusqu’à l’outrance (Anna Nicole, l’opéra de Turnage en 2011 sur une starlette qui s’était fait gonfler les seins), que l’opéra pouvait encore être en phase avec notre quotidien.

Désormais, les sujets sont plus profonds ; nous sommes revenus à l’essence des choses. Dans La beauté du monde, Julien Bilodeau et Michel Marc Bouchard viennent de s’interroger sur la place de l’art dans nos vies. Alors, forcément, pourquoi ne pas se frotter à The Hours. Des couches de chefs-d’oeuvre et de génie empilés : la vie et l’écriture Virginia Woolf ; la mise en miroir par Michael Cunningham dans un roman qui a eu le prix Pulitzer en 1999 ; un film non moins exceptionnel de Stephen Daldry (2002) avec Meryl Streep, Nicole Kidman et Julianne Moore.

Évidemment, il y a l’énorme risque de décevoir. The Hours de Kevin Putts et Greg Pierce a l’immense mérite d’éblouir. Par le livret d’abord. A-t-on vu plus implacable, plus incroyablement millimétré depuis Written on Skin de George Benjamin et Martin Crimp ? Pas un mot de trop, des solutions à tout, de parfaits enchevêtrements de situations, le juste équilibre de dialogues, monologues, pensées, duos.

Ce que l’opéra perd par rapport au cinéma, ce sont les scènes interstitielles tels les tourments de Laura dans la salle de bain la montrant paniquée à l’idée de rejoindre son mari dans le lit conjugal. Mais le librettiste Greg Pierce préserve tout en instillant de subtiles phrases. L’opéra permet de renforcer les symbioses, puisque les scènes peuvent se dérouler en même temps avec un chant qui se superpose. On voit donc les décisions de Virginia dicter la survie de Laura.

Purger Glass

L’opéra insiste davantage sur cette interconnexion invisible des êtres et de leurs destinées, objet du trio final, minorant quelque peu le poids de l’homosexualité refoulée, du moins chez Virginia. Mais The Hours souligne magistralement les tumultes de l’âme. Le processus permettant de distinguer le moment où un protagoniste parle et où il pense est géré par l’orchestration. Le piano ou des métallophones et des instruments aigus accompagnent les personnages qui s’évadent dans leurs pensées ; une orchestration orageuse ponctue leurs résolutions.

Ce faisant, Kevin Puts, qui rapidement utilise aussi la musique dans les contextes temporels (parodie de style big band pour camper l’univers du Los Angeles de l’après-guerre), se démarque du style de Philip Glass pour le film de Daldry, dont la musique était comme un hamster rongeant la conscience des êtres.

L’opéra accorde un rôle majeur au choeur, foule mais aussi société qui forge les normes. Le spectacle de Phelim McDermott et de la chorégraphe Annie-B Parson ajoute des danseurs omniprésents pour renforcer la puissance expressive des scènes. Grâce à d’ingénieux costumes de Tom Pye et aux éclairages de Bruno Poet, McDermott utilise visuellement la métaphore de l’eau pour simuler les pensées dépressives et suicidaires.

The Hours de Puts et Pierce possède tellement de niveaux de lecture, ouvre tant de pistes (le livre de Richard Brown est-il un message à sa mère, dont le personnage relierait alors deux écrits par-delà le temps ?) qu’il évoque une sorte de Turn of the Screw du XXIe siècle.

Cheville ouvrière du projet, Renée Fleming, 63 ans, affiche une forme vocale stupéfiante, face au magnétisme de Joyce DiDonato, rehaussé par la proximité des caméras et la surprenante Kelli O’Hara. Quant à Kyle Ketelsen en Richard Brown, il égale en force et présence la prestation d’Ed Harris dans le film. L’impact de Yannick Nézet-Séguin va désormais au-delà de la direction d’orchestre. Son legs sera patrimonial, donc historique.

The Hours Renée Fleming (Clarisse Vaughan), Kelli O’Hara (Laura Brown) Joyce DiDonato (Virginia Woolf), Kyle Ketelsen (Richard Brown), etc. Direction : Yannick Nézet-Séguin. Mise en scène : Phelim Mc Dermott. Captation : Gary Halvorson. Samedi 10 décembre 2022