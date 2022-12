La Faucheuse aux mille visages

On ne veut pas la voir en face. Et pourtant, elle nous attend tous quand le moment est venu. La mort angoisse l’humain depuis la nuit des temps. Et depuis la nuit des temps, il lui consacre les cultes et les rites les plus divers.

Pour aborder ce très vaste sujet, l’historienne Catherine Ferland s’est astreinte à un exercice de synthèse considérable, en concoctant le livre 27 faits curieux sur la mort d’hier à aujourd’hui, qui paraît aux éditions Les Heures bleues, dans la collection les 27.

Au fil de 27 entrées, qui tiennent chacune sur deux pages illustrées, on parcourt données et anecdotes sur les rites de passage à la mort perpétués autour du monde et au Québec.

« Ce n’était pas facile, mais, en même temps, j’ai trouvé ça stimulant d’être obligée de synthétiser un thème aussi vaste, anthropologique et culturel et historique. […] Je me suis intéressée autant aux éléments qui sont universels qu’à ceux qui sont spécifiques », dit-elle en entrevue.

Les faits qu’elle a sélectionnés sont précisément ceux qui suscitent des interrogations. On apprend par exemple que l’ocre rouge est utilisée depuis des millénaires, notamment au Québec, pour décorer les cadavres, comme en témoigne la période sylvicole et au-delà.

« Pour quelle raison ? demande Catherine Ferland. Les chercheurs croient que ce serait une sorte de “sang de substitution” permettant de protéger la personne disparue en alimentant son essence vitale dans sa transition vers l’au-delà. » Des anthropologues ont aussi avancé l’hypothèse que « cette pigmentation a peut-être servi, dans certains cas, à donner aux cadavres l’apparence de la vie pour faciliter le deuil de la famille ».

De façon plus spécifique, Catherine Ferland s’intéresse aussi à la criée des âmes, qui a eu cours à partir du XVIIIe siècle au Québec. Elle prenait souvent la forme d’une vente aux enchères, qui permettait à l’Église d’amasser des fonds pour payer des messes au défunt, de façon à raccourcir son passage au purgatoire. Catherine Ferland précise que cette pratique a encore cours dans différentes régions du Québec, mais qu’elle sert désormais surtout à collecter des fonds pour l’entretien des églises.

En entrevue, Catherine Ferland indique que tous ces rites parlent « d’une angoisse liée à ce qu’il y a après la mort […] La plupart des systèmes religieux sont fondés sur le fait qu’ils apportaient une explication à ce grand mystère ».

Son livre, évidemment, n’apporte pas d’explication à ce mystère. Qui mourra verra, au bout du compte… Il s’intéresse plutôt à la façon, dont, à travers l’histoire, les humains se sont occupés du corps lui-même et à la façon dont ils ont vécu la perte. « J’essaie de voir comment, à travers les âges, les êtres humains ont essayé de gérer cette angoisse-là en mettant en place toutes sortes de stratégies, que ce soit sur le cadavre lui-même, le devenir du corps qui a été et qui n’est plus, ou bien sur l’âme », dit-elle.

Se dérober aux regards

Au sujet des sarcophages et des cercueils, dans lesquels on a coutume de déposer le cadavre, elle pense que « c’est un enfermement des morts qui vise à les dérober aux regards des vivants pendant le processus de décomposition ».

Alors que de nombreux débats se poursuivent encore sur l’aide médicale à mourir, certaines entrées du livre évoquent la préoccupation constante, à travers les âges, de « l’art de bien mourir », ou « ars moriendi ». Qu’est-ce donc qu’une bonne mort ? demande-t-elle.

« Le moribond doit demeurer conscient afin de pouvoir dire adieu à son entourage : il reçoit ses proches à tour de rôle, pardonne les vieilles querelles et prononce des paroles d’apaisement. Il s’efforce de demeurer serein, car la peur et la panique risquent d’offrir une occasion au démon de s’emparer de son âme ! Dicter son testament fait aussi partie de ses préparatifs », écrit-elle.

Si les façons les plus diverses de marquer la mort humaine ont traversé les âges, Catherine Ferland relève ce qui pourrait être une nouvelle approche de la même angoisse, soit une sorte d’effacement moderne de la réalité mortuaire. Il n’est plus rare, souligne-t-elle, que les cérémonies funéraires se donnent autour d’un cercueil fermé et que le temps de rassemblement autour d’un deuil soit écourté.

Un effacement ?

« Aujourd’hui, on détourne le regard pour apaiser cette angoisse-là. Est-ce plus sain ou moins sain que ce que faisaient les gens de l’époque victorienne qui, eux, magnifiaient la mort pour essayer de l’apprivoiser ? Je ne le sais pas. Eux, ils étaient dans la démonstration. Nous, on est un peu dans le déni. Mais je trouve que ça procède du même mécanisme consistant à essayer d’apaiser une angoisse. »

La mort elle-même prend différents visages, selon les cultures. L’Ange de la mort prend différents noms dans l’islam, dans la tradition juive ou chinoise ou encore dans l’hindouisme. Dans le folklore occidental, elle prend souvent la forme d’un squelette décharné. Et aujourd’hui, l’image de la Calavera Catrina mexicaine, squelette coiffé d’un chapeau fleuri, est devenue « l’allégorie par excellence de la Mort dans la culture mexicaine ».

27 faits curieux sur la mort d’hier à aujourd’hui Catherine Ferland, Les Heures bleues, Montréal, 2022, 64 pages