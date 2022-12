Les flâneurs

Encore et toujours Belle

Les aventures de Belle et Sébastien se succèdent, se ressemblent, mais la magie des liens improbables entre un petit garçon et une énorme chienne de montagne des Pyrénées opère toujours. Comme dans le tout neuf Belle et Sébastien. Nouvelle génération, qui, comme son titre l’indique, présente une variation contemporaine et vaguement écolo du canevas classique du singulier tandem contre des « méchants ». Les petits frissonnent devant les loups, s’émeuvent devant la belle Belle et les petits agneaux naissants, et les adultes peuvent s’extasier devant les images spectaculaires des montagnes. À chacun son plaisir. En salle.