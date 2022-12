Céline Dion est atteinte d’une maladie neurologique rare

Céline Dion annonce être atteinte d’une maladie neurologique rare et ajoute qu’elle sera incapable de reprendre sa tournée mondiale de spectacles au mois de février prochain, en Europe.

« Je me donne toujours à 100 % dans mes concerts, mais présentement, je ne suis pas en état de le faire », a déclaré la chanteuse québécoise dans une vidéo transmise jeudi matin sur les réseaux sociaux.



Dans ce message très émotif (voir la vidéo au haut de l'article), l’artiste québécoise signale que cette maladie qui, dit-elle, touche environ une personne sur un million, est la cause des spasmes musculaires qui la terrassent depuis un bon moment.

Elle affirme que cette maladie, appelée le syndrome de Moersch et Woltman (Stiff person syndrome), affecte sa vie de tous les jours, notamment lorsqu’elle marche et fait usage de ses cordes vocales. Un thérapeute médical l’aide quotidiennement en la soumettant à des entraînements physiques visant à lui redonner de la force et de l’endurance.

« Ce sont mes enfants qui me donnent le courage et l’espoir de continuer, a-t-elle dit en retenant ses larmes. Mais je dois admettre que c’est un combat continuel. »

« Chanter, c’est ce que j’ai fait toute ma vie et pour moi, ne plus être capable de le faire est inimaginable. »

La chanteuse, qui aura 55 ans en mars prochain, dit toutefois avoir espoir d’être sur la bonne voie.

Elle a terminé son message en remerciant les nombreuses personnes qui lui ont transmis leurs encouragements.

« Je vous aime tellement et j’espère très, très fort vous revoir bientôt. »

Ce n’est pas la première fois que l’infatigable chanteuse doit annuler des spectacles pour des raisons de santé. En janvier 2022, elle avait dû renoncer à offrir des spectacles en Amérique du Nord puisqu’elle était traitée pour des « spasmes musculaires graves et persistants ».

Les mêmes problèmes de santé l’avaient également empêchée de se produire à Las Vegas en octobre 2021.