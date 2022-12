«Nelligan» et «Albertine en cinq temps»: Michel Tremblay en deux CD

Atma publie deux parutions inspirées d’oeuvres du dramaturge Michel Tremblay : une nouvelle version de Nelligan d’André Gagnon et Albertine en cinq temps. L’opéra sur une musique originale de Catherine Major.

Rarement lieu d’enregistrement aura été si bien nommé. La nouvelle mouture de Nelligan a été captée aux studios Piccolo à Montréal. On aurait presque dû indiquer cette information sur la couverture. Car ceux qui s’attendaient à trouver ici une version de qualité équivalente à celle, grandiose, livrée par l’Orchestre symphonique de Montréal dirigée en 2005 par Jacques Lacombe, avec Daniel Lavoie, Dominique Côté, Kathleen Fortin, Pierre Flynn, Richard Séguin, Sylvie Tremblay et Daniel Bélanger en seront pour leurs frais. Il s’agit d’une réalisation pour deux pianos et violoncelle d’Anthony Rozankovic créée par l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal en 2010. Pour le spectacle des 30 ans de Nelligan au théâtre du Nouveau Monde (TNM) en janvier 2020, c’est cette réduction qui avait été utilisée. Évidemment la version orchestrale ne trouvait pas place au TNM et la partition Rozankovic remplaçait le son « d’époque » (synthétiseurs) d’André Gagnon et Scott Price. Elle faisait, surtout, l’économie d’une vraie version de chambre que l’oeuvre mériterait.

Le disque réalisé en décembre 2020 met à l’affiche Marc Hervieux en Nelligan vieux et réserve une nouvelle fois (avec un même bonheur) le rôle Nelligan jeune à Dominique Côté. Le disque reprend la distribution du TNM, spectacle commenté alors dans Le Devoir par Christian Saint-Pierre.

À l’exception notable de la dernière scène de la 1re partie, portée par la flamme de Dominique Côté, le disque semble avoir hérité du manque d’éclat du spectacle, regretté par Christian Saint-Pierre. On a l’impression d’assister à la répétition générale avant une illusoire arrivée d’un orchestre. Par ailleurs, Kathleen Fortin, peut-être « bouleversante » sur scène en mère Nelligan est, face aux seuls micros, essentiellement trémulante.

Inspirée Catherine Major

On en restera donc, au disque, à la version à grand spectacle de 2005, ce qui permet de reporter toute notre attention vers Albertine en cinq temps. L’opéra. L’instrumentarium choisi par Catherine Major est modeste — piano, violon, cor anglais, violoncelle et contrebasse —, mais suffisant.

Albertine, à 70 ans (Chantal Lambert), vient d’emménager en résidence et revoit les épisodes de sa vie. À 30 ans elle est incarnée par Catherine St-Arnaud, à 40 ans par Florence Bourget (bouleversante dans Les larmes), à 50 ans par Chantal Dionne et à 60 ans par Monique Pagé.

Sa soeur Madeleine, chantée par Marianne Lambert, se voit notamment confier un air merveilleux : Le p’tit bonheur de Madeleine. Certaines situations (numéros de la partition) font se confronter Albertine à différents âges et donc juxtaposent les diverses voix.

Le spectacle a été créé en septembre 2022 au Rideau vert dans une mise en scène de Nathalie Deschamps. Même si le terme opéra a été très galvaudé et mis à toutes les sauces ces derniers temps, la noble beauté de la musique de Catherine Major lui vaut cet honneur. Les voix lyriques ne sonnent jamais exotiques et Catherine Major, dont l’invention mélodique est riche et variée, gère à merveille l’alternance entre les interventions individuelles et les ensembles en relayant les mots de Tremblay et les états d’âme des protagonistes. La présence d’un cor anglais dans la trame orchestrale est une remarquable idée.

Assurément, la qualité musicale et l’intelligente complémentarité des voix donnent envie de voir le spectacle qui tournera au Québec au cours de l’année 2023.

Albertine parée de cette poignante musique et portée par des interprètes si dévoués est une priorité ; Nelligan une option.

Nelligan Version pour 2 pianos et violoncelle. Avec Marc Hervieux, Dominique Côté, Kathleen Fortin, Frayne McCarthy, Linda Sorgini et Jean Maheux. Atma ACD 2 2814.

Albertine en cinq temps L’opéra Avec Chantal Lambert, Monique Pagé, Chantal Dionne, Florence Bourget, Catherine St-Arnaud et Marianne Lambert. Atma ACD 2 2875.