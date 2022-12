Six ans plus tard, Isabelle Lagacé et Mélina Roberge se racontent

Arrêtées en Australie pour trafic de drogue au terme d’une croisière largement documentée sur leurs réseaux sociaux, les Québécoises Isabelle Lagacé et Mélina Roberge ont attiré l’attention des médias à travers le monde en 2016. Six ans plus tard, et après un séjour en prison, elles se retrouvent de nouveau sous les projecteurs mais, cette fois-ci, pour raconter chacune leur version de l’histoire.

« C’est facile de dire [que j’étais] escorte, pornstar, ou whatever. Mais non. […] Si j’avais eu un “sugar daddy” j’aurais pas accepté une croisière pour bouger de la poudre », indique Isabelle Lagacé dans la nouvelle série documentaire Cocaïne, prison & likes : la vraie histoire d’Isabelle.

Son histoire, tout le monde la connaît ou presque, tellement elle a fait couler d’encre à l’été 2016. La jeune femme vivait alors sa meilleure vie à bord du Sea Princess, un bateau de croisière de luxe qui a fait escale aux quatre coins du monde pendant 49 nuits. Le rêve s’est transformé en cauchemar lorsqu’elle, et son acolyte de voyage Mélina Roberge, se sont fait mettre les menottes en fin de parcours, à Sydney. Dans leur cabine, plus de 30 kilos de cocaïne ont été retrouvés. Le double était caché dans celle d’un autre Québécois à bord, André Tamine, 64 ans, qui a aussi été arrêté.

S’en est suivi un procès médiatisé, durant lequel les deux Québécoises ont plaidé coupables et écopé d’une peine de plus de sept ans de prison en Australie.

À l’époque, les médias à travers le monde ont fait leurs choux gras de cette histoire digne d’un film. Mais entre les enquêtes fouillées, les rumeurs les plus folles ont aussi circulé dans les magazines people.

C’est justement pour « remettre les pendules à l’heure », qu’Isabelle Lagacé a accepté de se livrer pour la première fois à la caméra. « J’ai voulu raconter ce qui m’a vraiment poussée à faire ces choix-là », a-t-elle précisé lors d’un point de presse.

Le documentaire, de trois épisodes, replonge ainsi dans toute la saga, mais aussi dans le passé de la Québécoise afin de comprendre ce qui l’a conduit à accepter de devenir une « mule » pour un réseau international de trafic de stupéfiants.

« J’étais clairement en dépression avec tous les événements passés. Les relations toxiques, les problèmes financiers, j’étais tannée de ma job, je savais pas où j’allais. Je voulais juste refaire ma vie et avoir une porte de sortie. J’avais l’impression que ce montant d’argent là allait m’aider à me remettre sur pied et à changer de vie », explique-t-elle à l’écran.

On apprend notamment dans le premier épisode que c’est un client du bar où elle travaillait comme serveuse sur la Rive-Sud, qui lui a fait cette proposition « dure à refuser » : une croisière tous frais payés d’une valeur de 20 000 dollars et un montant de 100 000 dollars pour passer de la drogue à bord de sa cabine.

« Mon histoire, je l’avais racontée à personne. Donc replonger là-dedans, ça a été en soi une thérapie », confie-t-elle. « Si on peut [avec cette série documentaire] toucher quelques personnes qui pourraient se retrouver dans la même situation que moi et du même coup les aider, tant mieux. »

Un livre

Au début du projet, il était question d’inclure le point de vue de Mélina Roberge dans la série documentaire, mais celle-ci a décliné la proposition. La jeune femme de 29 ans a expliqué au Devoir qu’elle avait alors déjà en tête de raconter sa propre histoire dans un livre.

Sa biographie Sans filtre — rédigée avec la journaliste du Journal de Montréal Claudia Berthiaume — a été publiée en septembre. Elle y raconte comment ses goûts de luxe et son obsession à devenir riche et populaire l’ont conduite à être passeuse de drogue sur cette fameuse croisière. Elle revient également sur ces semaines passées sur le Sea Princess, son arrestation et son séjour dans différentes prisons d’Australie.

« Le livre m’a permis de raconter mon histoire seulement avec des mots. Cela permet aux gens de se concentrer seulement sur ce que j’ai à dire sans être distrait par une image qu’ils peuvent inévitablement juger », soutient Mélina Roberge.

Ses motivations sont similaires à celles d’Isabelle Lagacé : rectifier les faits mal rapportés, mais aussi prévenir d’autres femmes qui seraient dans sa situation de ne pas s’embarquer sur cette pente glissante.

Une fiction

En plus d’une série documentaire et d’un livre autobiographique, les tribulations des deux jeunes femmes ont aussi inspiré la création d’une fiction. Sugar, des studios Amazon, est une coproduction canado-mexicaine réalisée par Vic Sarin, mettant en vedette l’actrice canadienne Jasmine Sky Sarin et l’Américaine Katherine McNamara.

Pour ce film, ni Mélina Roberge ni Isabelle Lagacé n’ont été consultées. De passage à l’émission Tout le monde en parle dimanche, cette dernière n’a même pas souhaité donner son opinion sur la fiction, se contentant de dire que c’était « loin de la réalité ».

Cocaïne, prison & likes : la vraie histoire d’Isabelle Crave dès le 2 décembre.