Les flâneuses

PPS Danse: enfiler les perles

PPS Danse dessine les plus beaux écrins de la scène multi. Après Lhasa de Sela et Léo Ferré, la compagnie a imaginé une rêverie musicale consolante, Perles, somme des visions du regretté Pierre-Paul Savoie et de David Rancourt. En 21 tableaux, elle a composé un collier de perles familières puisant autant chez Félix que chez Desjardins, Lisa LeBlanc, Elisapie, Milk Bone ou Dominique Fils-Aimé. L’ensemble, en tournée au Québec, a quelques fils lâches, mais compte de vrais moments de joliesse, grâce aux mots de Philémon Cimon et Kate McGarrigle, que danseurs, chanteurs et musiciens subliment.