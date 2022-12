«All the Beauty and the Bloodshed»: entre autonomie et dépendance

En janvier 2018, la photographe américaine Nan Goldin publiait un texte choc dans le magazine Artforum dans lequel elle exposait l’emprise qu’avaient eue les opioïdes sur sa vie. « J’ai survécu à la crise des opioïdes. Je m’en suis échappée de peu. […] Quand je suis sortie du traitement, j’ai été absorbée par des rapports de toxicomanes qui mouraient à cause de ma drogue, l’OxyContin. » Tels sont les premiers mots de son récit, qui ont résonné pour plusieurs comme un urgent manifeste.

Les recherches de Nan Goldin l’ont menée sur les traces de la famille Sackler. Cette famille d’entrepreneurs possédant la société Purdue Pharma, derrière l’OxyContin, est aujourd’hui largement considérée comme responsable de la crise des opioïdes aux États-Unis, entre autres à cause de ses campagnes de marketing musclées qui ont normalisé l’utilisation de ses produits addictifs et mortels.

Les Sackler représentent également l’un des plus grands empires philanthropiques aux États-Unis, particulièrement dans le milieu de l’art. Jusqu’à tout récemment, de nombreux musées de calibre international, tels que le Louvre, le Tate Modern ou encore le Metropolitan Museum of Art (MET) de New York, acceptaient des dons de leur part à hauteur de millions de dollars, et nommaient des pavillons en leur nom.

Célébrée pour ses photographies queer avant-gardistes, et ayant fait l’objet d’innombrables expositions muséales, Nan Goldin s’est fait un devoir de se servir de son influence afin de « responsabiliser » les Sackler. « Pour obtenir leur attention, nous allons cibler leur philanthropie », écrivait-elle en 2018.

C’est ainsi qu’entre en jeu la cinéaste Laura Poitras (Citizenfour, 2014) et son film All the Beauty and the Bloodshed. Relatant le combat de la photographe, le documentaire s’ouvre sur un coup d’éclat emblématique des actions militantes de Goldin. Avec des membres du groupe P.A.I.N. (Prescription Addiction Intervention Now), qu’elle a mis sur pied, elle entre au MET et lance de faux contenants d’opioïdes d’ordonnance dans la fontaine de l’aile Sackler du musée, avant de former un « die-in » percutant. Dès les premières minutes, elle paraît aussi attachante que convaincante.

Œuvre viscérale et politique

All the Beauty and the Bloodshed est né d’une volonté de Nan Goldin de documenter les interventions de son groupe P.A.I.N. Comme si l’artiste avait eu envie d’étendre sa démarche photographique au cinéma, c’est-à-dire de sublimer les éléments les plus intimes de sa vie en gestes politiques. La photographe se livre ici — sur la mort de sa sœur, sur son passé en tant que travailleuse du sexe et victime de violence conjugale — comme elle ne l’a jamais fait.

Elle a aussi trouvé, en Laura Poitras, la meilleure personne possible pour lui permettre de se raconter. Ainsi, la structure du film, plutôt classique, ne réinvente pas la roue, mais se prête tout de même parfaitement à cet exercice. Le montage oscille entre des scènes de gestes militants de P.A.I.N et des entrevues sonores où Nan Goldin relate son parcours, personnel et artistique, juxtaposé à ses photos. Laura Poitras arrive à trouver le juste équilibre, comme elle le fait dans tous ses documentaires, entre sa propre voix et celle de ses sujets.

Même si la réalisatrice ratisse large et raconte comment une fille qui a grandi au Massachusetts est devenue ex-dépendante et militante, ainsi que l’une des plus illustres photographes de sa génération, tout est bien ficelé. Entre autres parce que l’entièreté de l’œuvre de Nan Goldin est intrinsèquement, viscéralement politique. Laura Poitras démontre éloquemment, par exemple, le caractère révolutionnaire de sa série The Ballad of Sexual Dependency, où elle a photographié ses amis, incluant des drag queens et des travailleuses du sexe, dès le début des années 1980.

« Le combat entre l’autonomie et la dépendance, c’est le coeur de mon travail », affirme-t-elle dans le film. Le tout se conclut d’ailleurs savoureusement sur une victoire de l’autonomie et de l’émancipation. On voit les Sackler, condamnés à écouter leurs victimes, en cour. Ils devront ensuite payer 6 milliards de dollars à huit États américains. All the Beauty and the Bloodshed s’impose ainsi comme une œuvre nécessaire et brillante d’espoir, où Laura Poitras excelle dans le genre du portrait d’artiste.

All the Beauty and the Bloodshed Documentaire de Laura Poitras. Avec Nan Goldin. États-Unis, 2022, 177 minutes. En salle.