Les flâneurs

Les coulisses de Pink Floyd

On a visé grand avec l’exposition Pink Floyd: Their Mortal Remains, qui a débarqué en grande pompe à Montréal au début du mois. Et dans l’ensemble, on a visé juste. Un casque d’écoute sur la tête, on se balade d’un écran à l’autre pour se plonger dans des moments clés de la carrière du groupe mythique et intemporel, comme en témoignent les différentes générations qu’attire l’exposition. Celle-ci nous offre d’ailleurs un accès unique — bien qu’un peu chaotique — à de nombreux instruments, écrits et habits qui ont marqué le parcours de la formation. À Arsenal jusqu’au 31 décembre.