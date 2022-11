Lancement des premiers livres des éditions Somme toute/Le Devoir

Les six premiers livres issus de la collaboration entre les éditions Somme toute et Le Devoir ont fait l’objet d’un même lancement, jeudi soir, à Montréal. L’événement a donc permis de souligner la récente publication de chacun des livres, mais aussi la nouvelle maison d’édition dans son ensemble, qui vise à revaloriser le travail des journalistes et des collaborateurs du Devoir à travers la publication d’ouvrages littéraires.

« La création des éditions Somme Toute-Le Devoir nous permettra de faire connaître la richesse et la diversité des contenus du Devoir à un public plus large et d’approfondir les débats de société. Grâce à l’expertise de Somme Toute et l’accompagnement patient du Devoir, nos journalistes et collaborateurs auront accès à de nouvelles perspectives de développement professionnel », a déclaré Brian Myles, directeur du Devoir, qui se trouvait au bâtiment des Archives nationales de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), à Montréal, pour l’événement.

Cette collaboration avait d’abord été annoncée dans les pages du Devoir en novembre 2021. M. Myles avait alors affirmé qu’« il pourrait s’y publier des reportages étendus, des recueils de chroniques, et même une oeuvre entièrement originale, un essai, pourquoi pas ? ». Une dizaine de livres devraient être publiés par la maison d’édition chaque année.

Les livres qui ont été lancés jeudi soir sont : Que reste-t-il de #MoiAussi ? d’Améli Pineda, Le goût du risque d’André Bouthillier, L’Inflation de Gérard Bérubé, Le bout de la route de Monique Durand, Le Devoir de philo (ouvrage collectif) et L’état du Québec 2023, un ouvrage collectif sous la direction de Josselyn Guillarmou et Sandra Larochelle issu d’une collaboration avec l’Institut du Nouveau Monde.