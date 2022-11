«Il était une fois 2»: désenchantement

Une dizaine d’années après les événements survenus dans le film musical Il était une fois, mais 15 ans plus tard en temps réel, Giselle, incarnée par une Amy Adams toujours aussi « princesse Disney », revient à l’écran dans Il était une fois 2 (V.F. de Disenchanted), d’Adam Shankman (Hairspray). Ici, la belle pleine d’optimisme et de joie de vivre est désenchantée. À l’image du titre de la version originale du (trop) long métrage. À l’image aussi de ce que ressentiront ces spectateurs qui avaient été complètement enchantés du « feel-good movie » par excellence qu’était le premier opus.

Petit saut en 2007. Giselle vit dans le monde enchanté et animé en 2D d’Andalasia, où son unique but est de trouver son prince afin qu’ils vivent heureux jusqu’à la fin des temps. Ce qui ne fait pas l’affaire de la sorcière de service, qui l’expédie dans un monde où les histoires d’amour parfaites n’existent pas. C’est ainsi que Giselle arrive dans un New York en prises de vues réelles où elle rencontre Robert (Patrick Dempsey) et sa fille, Morgan. Un chassé-croisé amoureux plus tard, la belle demeure parmi nous avec Robert alors que « son » prince (James Marsden) retourne à Andalasia en compagnie de Nancy (Idina Menzel).

Retour à aujourd’hui. Dans un scénario écrit à quatre têtes qui tire sur trop de ficelles, Giselle et Robert sont maintenant parents de bébé Sofia, et Morgan (Gabriella Baldacchino) est devenue une adolescente. Jugeant New York peu adéquat pour leur famille, ils déménagent en banlieue. Où les « soccer moms » des lieux — incarnées par Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown (ô combien sous-utilisée) et Jayma Mays — font sentir à l’ex-princesse de conte de fées qu’elle n’est pas à sa place. Giselle n’aura d’autre solution pour arranger les choses que de faire un voeu. Elle mettra ainsi en danger les siens, son nouveau monde et son ancien.

Il y avait dans Il était une fois une fraîcheur, une simplicité et un naturel qui se sont perdus en cours de route. Le sourire qui collait aux lèvres du début à la fin du long métrage disparaît dans cette suite, sous le poids d’une gravité maladroite et de surprises qui n’en sont plus ou qui ont perdu leur magie.

Mais rendons à l’équipe les lauriers qui lui reviennent : Amy Adams, son regard émerveillé et ses mains qui volettent, est toujours parfaite en Giselle ; en preux chevalier-prince de conte de fées, James Marsden vole chaque scène où il apparaît ; Idina Menzel chante davantage que dans sa première apparition, et c’est plus que parfait ; Maya Rudolph joue gros en méchante de service et en cela, elle adopte les couleurs sombres de la sorcière qui s’éveille en elle ; Patrick Dempsey et Gabriella Baldacchino s’acquittent correctement de leurs rôles. Et puis, l’animation et les effets spéciaux sont (bien sûr) superbes. Enfin, il y a tous ces clins d’oeil à l’empire de Mickey. On s’entend : ils raviront le « disneyologue »… autant qu’ils agaceront les critiques de l’omnipotent royaume de la souris.

Il était une fois 2 (V.F. de Disenchanted) ★★ 1/2 Film musical d’Adam Shankman. Avec Amy Adams, Maya Rudolph, Patrick Dempsey et Gabriella Baldacchino. États-Unis, 2022, 121 minutes. Sur Disney+.