Les flâneurs

Le monde à moto

Découvrir le monde sur une moto, avec son meilleur pote ? C’est ce que proposent trois séries rapatriées sur AppleTV+, et ce, des années après leur diffusion originale. Ces deux amis, ce sont les comédiens Charley Boorman et Ewan McGregor, son populaire acolyte. Dans Long Way Round (2004), ils traversent la planète en roulant vers l’est. Dans Long Way Down (2007), ils sillonnent l’Afrique. Et dans Long Way Up (2020), les motocyclistes parcourent l’Amérique du Sud. Au-delà de la carte postale, les rencontres sont au centre de ces périples souvent touchants, parfois stressants. Le vrai voyage, quoi.