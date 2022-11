Sortir du cadre aux RIDM

Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) présentent depuis 25 ans « le plus de points de vue possible » sur la production mondiale de documentaires d’auteurs, affirme le directeur général de l’événement, Marc Gauthier.

En cette édition anniversaire, qui sera lancée jeudi soir au cinéma Impérial, il estime que les RIDM sortent plus que jamais du « cadre classique » du genre.

À la tête de l’événement depuis deux ans, Marc Gauthier se dit très fier de cette première mouture entièrement en présentiel depuis la pandémie. « Cette année, on présente un certain nombre d’oeuvres qui sortent du diagramme de Venn du documentaire pour errer dans la fiction ou l’essai, plutôt que de tomber dans des oeuvres très classiques », dit-il.

À l’image de leur jeune comité de programmation, les films des RIDM se distinguent par leur grande liberté formelle et l’urgence de leurs propos politiques.

Un large éventail

En cette année de guerre en Ukraine, par exemple, deux films de la section Panorama – Essentiels du festival abordent la guerre en tournant leur regard, direct et sensible, vers les citoyens qui la vivent.

One Day in Ukraine, du cinéaste ukrainien Volodymyr Tykhyy, dépeint les petits actes de résistance qui ont lieu en ville, en périphérie des combats. A House Made of Splinters, du Danois Simon Lereng Wilmont (The Distant Barking of Dogs), poursuit la démarche de ce précédent film et suit de jeunes enfants qui grandissent en zone de guerre, dans l’est du pays.

Dans un tout autre registre, mais également représentatifs de cette volonté des RIDM de présenter un large éventail d’approches documentaires, les films Herbaria (Leandro Listorti, 2022) ou Terra Femme (Courtney Stephens, 2021) s’apparentent plutôt au cinéma expérimental. Ils réemploient tous deux des images d’archives, et proposent des réflexions personnelles sur la mémoire ou encore le droit à l’image.

Au-delà du cinéma

« Le documentaire a beaucoup évolué, explique Marc Gauthier. On en faisait dès la naissance du cinéma. Je crois que c’est naturel de vouloir s’inspirer d’autres genres aujourd’hui. On est inondés d’information et d’images, 24 heures sur 24, alors même si un documentaire dans son sens pur — qui nous informe sur un sujet d’actualité — va toujours avoir sa place et son intérêt, je crois qu’on peut vraiment comprendre le désir, de la part des artistes, d’explorer divers horizons. »

C’est aussi dans cet esprit que les RIDM sortent carrément du support cinématographique avec leur programmation intitulée « Décadrer le documentaire. Regards croisés sur les différentes pratiques narratives ». On y présente notamment des séances d’écoute de balados et de créations sonores, ainsi qu’une table ronde sur la narration documentaire au cinéma et au théâtre, précédée d’une pièce de théâtre, à l’Espace libre.

Toujours au sein de cette programmation, la performance Et maintenant ? de l’artiste visuel Philippe Léonard et du groupe de musique C H R I S T, présentée à la Cinémathèque québécoise le 24 novembre, s’éloigne aussi du cadre classique des projections en festival. Mêlant vidéo analogique 16 mm et images numériques, les artistes y abordent les excuses que le pape François a présentées aux Inuits, aux Métis et aux Premières Nations du Canada, pour les pensionnats pour Autochtones.

Des premières attendues

Comme chaque année, les RIDM présentent également, en première québécoise, des documentaires primés. Le film le plus attendu demeure sans doute le percutant All the Beauty and the Bloodshed de Laura Poitras (Citizenfour, 2014).

Lauréat du Lion d’or à la dernière Mostra de Venise, ce long métrage relate le combat mené par la photographe américaine Nan Godin et un groupe d’activistes pour dénoncer le rôle de la famille Sackler dans la crise des opioïdes.

Parmi les films canadiens incontournables, Geographies of Solitude, de Jacquelyn Mills, interroge les effets de l’anthropocène sur la nature à travers le quotidien de la naturaliste, environnementaliste et artiste Zoe Lucas, basée à l’île de Sable, en Nouvelle-Écosse.

Avec Rojek, Zaynê Akyol (Gulîstan, terre de roses, 2016) présente quant à elle des témoignages de membres du groupe État islamique condamnés pour des activités terroristes au Kurdistan syrien.

Les RIDM affichent d’ailleurs fièrement, cette année, une majorité d’oeuvres signées par des femmes. En tout, 134 films sont présentés.



UXdoc, à voir à la Cinémathèque Toujours dans l’idée de sortir du cadre des projections classiques, les RIDM reviennent avec leur section de films en réalité virtuelle intitulée UXdoc. Programmée par Katayoun Dibamehr, aussi responsable de FNC Explore, la section du Festival du nouveau cinéma consacrée à la réalité virtuelle, UXdoc présente gratuitement cinq oeuvres interactives dans le foyer Luce-Guilbeault de la Cinémathèque québécoise. La Cinémathèque servira d’ailleurs de « quartier général » aux RIDM. Des activités y seront proposées tous les jours — et soirs —, dont une soirée karaoké, une performance de DJ ou encore une matinée de projection de films pour enfants.