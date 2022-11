Daniel Pennac met le point final à la série des Malaussène

L’écrivain français Daniel Pennac va mettre un point final à la série à succès des Malaussène, en publiant le dernier roman de la saga, ont annoncé mercredi les éditions Gallimard.

Terminus Malaussène doit paraître le 5 janvier, selon le programme de rentrée de cet éditeur. « La série des Malaussène forme une fresque unique, qui a fédéré en France et dans divers pays une immense communauté de lecteurs enthousiastes, autour des aventures tendres et déjantées de l’incontrôlable tribu », a rappelé Gallimard.

Ces romans ont été traduits dans plus d’une vingtaine de langues et vendus à plus de cinq millions d’exemplaires dans le monde. « Daniel Pennac a choisi d’offrir à ses lecteurs un final en forme d’apocalypse hilarante, qui restera dans les mémoires », a ajouté Gallimard.

La série compte à ce jour sept romans. Après Au bonheur des ogres, en 1985, cinq épisodes avaient suivi jusqu’en 1999. Puis, un sixième en 2017, Le Cas Malaussène, tome 1 : Ils m’ont menti.

En 2020, Daniel Pennac annonçait un tome 2. Gallimard a simplifié le titre de ce dernier volume, dont le protagoniste est Georges Lapietà, homme d’affaires véreux déjà à l’oeuvre dans le précédent épisode.

La saga est partie d’un personnage assez banal, un bouc émissaire moderne, Benjamin Malaussène, employé d’un grand magasin qui reçoit les plaintes des clients. Daniel Pennac lui a inventé une mère éternellement enceinte, six frères et soeurs de pères différents et une galerie de personnages tous plus excentriques les uns que les autres qui évoluent dans les quartiers populaires de Paris. Le tout sur fond d’intrigues policières loufoques, qui moquent les codes du polar.