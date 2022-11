Gilbert Patenaude, maître des voix, n’est plus

Gilbert Patenaude est décédé dimanche à la Cité de la Santé de Laval à l’âge de 75 ans. Son nom est indissociable de celui des Petits Chanteurs du Mont-Royal, dont il fut le premier directeur musical laïque et qu’il dirigea pendant 38 années, de 1978 à 2016.

C’était un défi majeur qui attendait Gilbert Patenaude lorsqu’il devint directeur musical des Petits Chanteurs du Mont-Royal au cours de l’été 1978. Le choeur d’enfants fondé en 1956 par le père Léandre Brault était engagé pour un concert de Noël à Notre-Dameavec Luciano Pavarotti. Ce grand projet télévisé, enregistré au mois de septembre, fut largement diffusé, notamment en Amérique du Nord, et assura par la suite une belle notoriété au choeur d’enfants montréalais.

Chef fondateur

Les débuts de Gilbert Patenaude auprès des Petits Chanteurs du Mont-Royal accompagnent le 75e anniversairede l’oratoire Saint-Joseph et, en juin 1982, l’événement au Stade olympique en l’honneur de la béatification du frère André par le pape Jean-Paul II, lors duquel sa propre Messe liturgique pour choeur, cuivres et orgue sera chantée. Sous sa direction, Les Petits Chanteurs du Mont-Royal chanteront lors de la visite du pape Jean-Paul II en 1984, participeront à des productions de l’Opéra de Montréal, chanteront avec l’OSM, enregistreront des disques et feront des tournées de concerts en France, en Belgique, en Autriche et en République tchèque.

Les Petits Chanteurs ne sont cependant qu’une facette du travail de Gilbert Patenaude, qui fut aussi le chef fondateur de plusieurs ensembles, dont l’Orchestre symphonique de Laval, créé en 1984 sous le nom de Philharmonie de Laval et rebaptisé l’année suivante. M. Patenaude mena l’orchestre de ses débuts jusqu’en 1987. Il a aussi fondé plusieurs ensembles vocaux (les Chantres musiciens, les Voix d’Elles, les Filles de l’Île et le Choeur Enharmonique) et a dirigé le Choeur Vaudreuil-Soulanges et le Théâtre d’art lyrique de Laval.

Compositeur, aussi

Né à Montréal dans le quartier Rosemont, Gilbert Patenaude était l’aîné de neuf enfants, d’un père dentiste. Il a grandi à Outremont, où il a fait l’apprentissage de la musique comme soprano chez les Clercs de Saint-Viateur, comme pianiste et organiste à l’école Vincent-d’Indy. Il a peaufiné sa formation musicale en chant, en direction d’orchestre et en analyse musicale au Conservatoire à Montréal.

Au cours de sa carrière, Gilbert Patenaude fut aussi enseignant au cégep de Saint-Laurent et à l’école Vincent-d’Indy, où il contribua à la formation de milliers de musiciens. En tant que compositeur, il laisse un héritage comprenant des opéras, de la musique orchestrale, de la musique de chambre, des oeuvres vocales, évidemment, ainsi que des harmonisations, des arrangements et des orchestrations. L’Orchestre symphonique de Laval a récemment rendu hommage à cette facette de ses talents en jouant des extraits de son oeuvre Affirmation.

Outre son épouse, Gilbert Patenaude laisse dans le deuil ses quatre enfants, tous musiciens ; Laurent, codirecteur général des Violons du Roy ; Marianne, pianiste accompagnatrice ; Julien, chanteur fondateur de Quartom, et Rachel.

