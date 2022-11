Les flâneurs

Un resto, une pandémie et puis après ?

Il faut avoir hiberné pour ignorer les répercussions de la pandémie sur l’univers de la restauration. C’est donc les humains au sortir de la tempête qui ont été le point de mire de Bruno Florin dans Le resto d’après, une websérie de six épisodes, efficace et sensible. Les remises en question, les quêtes de sens, les brassages de cartes sont autant de thèmes mis en valeur par une dizaine de professionnels du milieu, visiblement en confiance devant la caméra de Florin. On peut ainsi saisir toute la palette d’émotions entre passion et pression. À voir à mordu.ca.