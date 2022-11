Les années CKAC

À l’occasion du centième anniversaire de la radio francophone en Amérique du Nord, Le Devoir explore ce média en transformation.

Dans les médias, on ne se fera pas de mystère, tout n’est que recommencement, recyclage, reprise et récupération. C’est le grand retour, partout, tout le temps, avec souvent les mêmes sujets, les mêmes angles, les mêmes formules dans les mêmes émissions. Des matinales aux talk-shows de fin de soirée, qui a dit que la télé se réinventait ?

La généalogie du genre humoristique radiophonique, elle, passe immanquablement par Le festival de l’humour. Cette production hebdomadaire de CKAC a tenu les ondes pendant plus de 20 ans, jusqu’en 1995. Elle est vite devenue la plus écoutée au Canada, même si la production n’était diffusée qu’au Québec, en relais dans une quarantaine de stations.

L’histoire de ce monument médiatique occupe une des sections les plus instructives d’Un homme d’exception, mémoires de Louis-Paul Allard rédigés par Robert Bernier et publiés ces jours-ci par les éditions Un monde différent. On y apprend que CKAC a lancé cette émission devenue un classique du premier siècle de radio au Québec au milieu des années 1970 pour tenter de redresser ses cotes d’écoute en misant sur trois axes : l’information, les affaires publiques et l’humour. La station subissait alors la concurrence combinée de la bande FM et de la télé.

Louis-Paul Allard, qui avait déjà une longue expérience de la radio comme animateur, a suggéré à la direction de bonifier l’offre développée par des capsules courtes (les non moins célèbres Insolences d’un téléphone de son ami Tex Lecor) en lançant une émission complète consacrée au rire. Le succès de Chez Miville, rendez-vous quotidien de Radio-Canada des années 1950, encourageait la reprise du créneau.

On s’y payait chaque matin la tête des personnalités publiques avec des sketchs, des imitations, un billet du père Ambroise Lafortune et un ton d’ensemble assez mordant. Un peu comme à la défunte La soirée est (encore) jeune et ses dérivés quotidiens La journée (est encore jeune) et Jeannot BBQ. On le répète : rien ne se perd et tout se transforme dans les médias.

« Je suis un enfant de la radio, dit en entrevue téléphonique M. Allard, né en 1945. On était branchés là-dessus du matin au soir. Chez Miville m’avait marqué, mais au fond, ça n’avait rien à voir avec Le festival de l’humour. Quand je suis arrivé à CKAC, le directeur Paul-Émile Beaulne et moi, on allait voir des bien-cuits. L’influence vient plutôt de là. J’ai proposé qu’on s’inspire de cette formule en incluant de la chanson. Il se demandait si ça marcherait. J’ai répondu qu’il suffisait de choisir la bonne distribution pour que ça marche. »

Trouver le bon ton

Le quatuor appelé au micro rassemble M. Allard, Tex Lecor, Pierre Labelle et Roger Joubert, ces trois derniers étant maintenant disparus. L’émission est enregistrée devant public, d’abord à la Place Bonaventure, puis au salon O’Keefe, dans la brasserie du même nom, où la bière gratuite aide à stimuler les réactions.

Le succès de l’émission repose aussi sur ses scripteurs, qui sont sept ou huit en même temps pour fournir le matériel, l’équivalent d’un Bye bye hebdomadaire. Le futur humoriste Pierre Légaré est du nombre, tout comme François Avard (Les Bougon, Elvis Gratton, le film, etc.) et Stéphane Bourguignon, devenu scénariste de séries à succès (La vie, la vie, Tout sur moi, Fatale-Station, etc.).

« Au début, il a fallu s’adapter et trouver le bon ton pour que ça lève. Mais quand ça a décollé, c’était incroyable. On avait beaucoup de moyens, mais les moyens coûtaient moins cher qu’aujourd’hui. Il y avait aussi un vacuum. Les gens se tournaient vers la télé, et nous, on croyait encore en la radio et on a investi pour que ça fonctionne. »

La notoriété de l’émission lui a permis de se déplacer en France et d’être invité à l’Assemblée nationale pour un enregistrement où les élus ont encore fait les frais des trouble-fêtes. « On leur frappait dessus tout le temps et on a continué à leur taper dessus quand ils nous ont reçus », dit M. Allard en rigolant encore un bon coup.

Plusieurs chapeaux

L’ouvrage biographique mentionne en exergue qu’il veut rendre hommage au centenaire de CKAC, fondé en 1922, mais aussi aux 50 ans de l’aide juridique, dont M. Allard, avocat de formation, est un des cofondateurs. Il a travaillé comme directeur de l’information de la Commission des services juridiques et conçu plusieurs campagnes informatives, notamment des centaines de capsules des séries La minute juridique et As-tu une minute ?.

« J’ai appris le droit, j’ai voulu faire du droit, pas pour pratiquer, mais pour vulgariser, dit celui qui est toujours membre du barreau. En pratiquant, il faut se spécialiser. Avec la vulgarisation, je touchais à tous les domaines. Je m’éduquais moi-même en écrivant les capsules. »

Il devait donc en plus concilier son rôle de fonctionnaire et son travail d’animation sérieuse (à la télé) et humoristique (à la radio). Un peu comme si Marc Laurendeau avait continué sa carrière avec Les Cyniques tout en travaillant dans un ministère et en étant éditorialiste au Montréal-Matin…

« J’ai fait beaucoup de radio et un peu de télé, répond M. Allard quand on le questionne sur cette position aussi éthiquement discutable que les anciennes jokes de mononc’. J’avais une image très sérieuse à la télé, et les gens ne croyaient pas que j’étais le gars qui faisait des farces à la radio. Ça a été un trompe-l’oeil, ou un trompe-oreilles. J’ai toujours respecté les chapeaux que je portais au moment où je les portais. Et puis j’étais assez ami avec les hommes politiques de l’époque. »

En témoignent les nombreuses photos reproduites dans le livre sur lesquelles on voit l’humoriste-animateur-fonctionnaire accompagné des chefs et d’élus de tous les partis.

Louis-Paul Allard pouvait malgré tout et peut encore garder son franc-parler, comme le montrent les toutes premières pages de sa biographie. Elles racontent son enfance à Lac-Mégantic, qui va lui inculquer une passion immodérée pour la pêche et le bonheur, et finalement faire de lui un pionnier de la cause écologique puisqu’il a cocréé le mouvement À court d’eau (1984) puis la Fondation québécoise en environnement.

Ses lointains souvenirs personnels bifurquent rapidement sur l’actualité récente avec l’évocation de la tragédie de la nuit du 6 juillet 2013 qui a fauché le centre-ville de Lac-Mégantic et des dizaines d’habitants. M. Allard en profite pour s’insurger haut et fort contre la reconstruction d’après-catastrophe et contre le projet de voie de contournement pour le chemin de fer. Il parle carrément d’un fiasco.

« C’est très laid, dit-il en entrevue. Je ne jette pas la faute sur la mairesse, mais des gens ont profité de la situation, j’ose le dire. La reconstruction et la démolition de ce qui restait de ma ville ont été, de mon point de vue, un scandale. Il y a eu des spéculateurs et des hommes de proie autour de ce chantier. »