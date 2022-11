Plaidoyer pour une parole sans entrave ni censure

Livre après livre, l’écrivaine et politologue québécoise d’origine algérienne Djemila Benhabib décortique avec la constance d’un métronome les ramifications de l’islam politique, qu’elle juge mortifère pour les démocraties occidentales et l’esprit critique. Son essai Islamophobie, mon oeil ! ne fait pas exception à la règle. Cette fois, celle qui est aujourd’hui installée en Belgique s’attarde, comme le titre de son livre l’indique, sur la notion d’islamophobie, qu’elle dénonce comme une véritable « escroquerie intellectuelle ».

Djemila Benhabib, née à Kharkiv, en Ukraine, d’un père algérien et d’une mère gréco-chypriote, a fait le voyage de Bruxelles jusqu’à Montréal pour accompagner la sortie de son nouvel ouvrage, dont elle assume pleinement le titre frondeur, dans la même veine que son précédent essai Ma vie à contre-Coran.

« L’islamophobie est devenue un alibi fabriqué pour bâillonner la liberté d’expression, lance-t-elle en entrevue pour Le Devoir. Derrière ce mot se cache un but bien précis de la part des extrémistes : celui de verrouiller tout débat critique en utilisant la question délicate de l’islam politique. »

À lire aussi Tous les textes de notre série «Coup d'essai»

Elle stipule que le terme islamophobie — qui signifie littéralement peur de l’islam — a émergé du débat public depuis les attentats du 11 septembre 2001. Il reste que le concept polysémique peut aussi exprimer le rejet des musulmans. L’autrice précise par la même occasion faire évidemment la différence entre la critique des idées et la haine des personnes, cette dernière étant « condamnable », note-t-elle.

« Il ne faut pas tout mélanger. Je n’en ai pas après les croyants, mais je pense qu’il y a un programme politique de la part de personnes ou d’organisations pour faire croire que celles et ceux qui sont dans la critique de l’islam alimentent la haine des musulmans. »

Or le racisme n’existe pas quand on critique une religion, croit-elle. « On doit pouvoir remettre en cause des concepts dogmatiques, dénoncer n’importe quelle dérive religieuse ou même rire d’une croyance sans être étiqueté d’islamophobe. »

Assassinat de Samuel Paty

Benhabib parle dans son essai d’un « discours victimaire » mis sur pied au nom du respect d’une « sensibilité » musulmane. « Les effets de cette stratégie, entretenue par une certaine élite médiatique et universitaire qui considère les musulmans comme des opprimés et des dominés sont néfastes puisqu’elles portent atteinte à nos libertés. De plus, elle enferme les musulmans dans une prison identitaire en contradiction avec l’universalité des droits. »

Ce n’est d’ailleurs pas fortuit si le livre s’ouvre sur l’assassinat de Samuel Paty, qui a été le déclic pour l’écriture de ce livre. En octobre 2020, l’enseignant français d’histoire-géographie a été décapité dans la banlieue parisienne par Abdoullakh Anzorov, réfugié russe de 18 ans d’origine tchétchène. « Ce professeur a été la victime d’une campagne de lynchage sur les réseaux sociaux orchestrés par des associations de défense des musulmans. Elles l’ont accusé d’être un islamophobe parce qu’il avait osé montrer une caricature de Charlie Hebdo dans son cours d’éducation civique. »

La militante laïque souligne qu’elle-même s’est fait taxer d’islamophobe au cours de sa carrière au Québec, notamment durant les élections de 2012 et de 2014, où elle s’était présentée sous la bannière du Parti québécois, pendant la période de la Charte des valeurs, sans toutefois remporter les suffrages. Ses prises de position sur la place du voile islamique dans les institutions publiques ou dans l’enseignement lui ont également valu plusieurs poursuites judiciaires.

« On a voulu me discréditer et m’exclure parce que je défends l’idée d’une séparation stricte de la religion et de l’État. Mais ce que je dis dans mon livre, c’est qu’il ne faut pas avoir peur de parler de l’islam, ne serait-ce que pour perpétuer l’héritage des Lumières qui est vital afin de conserver notre esprit rationnel et notre liberté de conscience. »

Les pages de son essai à l’écriture incisive sont parsemées de passages plus personnels. Habitée par un fort « désir de témoigner », elle fait le récit de ses multiples combats contre la montée des courants et organisations rigoristes, que ce soit en Belgique, mais aussi en France et au Québec. Elle relate par exemple les parcours de jeunes Belges qui ont décidé de prendre leur distance avec la religion musulmane. « Ils subissent des pressions sociales qui les obligent à mener une double vie. Ils ont voulu couper les liens, mais l’emprise de leur milieu les empêche d’afficher ouvertement leurs convictions. »

Chape de plomb au Québec

Son livre sonne comme un avertissement contre les réels dangers de la poussée de l’islam politique, qui tente de greffer le concept de l’islamophobie dans les lois et les politiques publiques ici ou ailleurs. En guise d’argumentation, elle revient sur sa jeunesse à Oran dans les années 1990, en proie à la violence envers les femmes et à l’ascension de l’extrémisme religieux. « Ma famille a été condamnée à mort par le Front islamique du djihad armé. On s’est d’abord réfugiés en France et, moi, je suis allée ensuite m’installer au Québec. Mon travail sur l’islam politique n’est pas né d’hier, il a commencé alors que j’habitais, adolescente, en Algérie. »

La politologue se définit en libre-penseuse contre toute tentative de boycottage de la parole. Installée à Bruxelles, elle est dorénavant chargée de mission pour le Centre d’action laïque. Elle admet avoir enfin les « moyens d’agir » dans les différents dossiers qui la préoccupent. Elle raconte avoir quitté le Québec il y a trois ans en partie à cause du climat de censure qui régnait, selon elle, à l’époque. « Il y avait les controverses des spectacles Kanata et Slav, se rappelle-t-elle. Je me sentais plus à ma place ici, car j’estimais qu’en muselant la liberté d’expression je ne pouvais plus agir positivement dans le débat public. »

La situation s’est-elle améliorée chez nous depuis son départ en Europe ? Pas vraiment, souligne-t-elle, prenant comme exemple cette professeure de l’Université d’Ottawa congédiée après avoir mentionné le mot en n. « Son cas est un indicateur frappant de la censure qui prévaut encore dans certains milieux québécois. »

Elle rencontre souvent des enseignants qui lui disent avoir la « peur au ventre » à l’idée de rencontrer leur auditoire. « Ils ont peur de laisser échapper un mot ou de dire une phrase malheureuse. Tout devient suspect. La censure, ce n’est pas seulement l’interdit, c’est avant tout un état d’esprit dans lequel on vit et qui fait qu’on ne sent pas à l’aise d’aller jusqu’au bout de notre pensée. C’est inacceptable pour moi. »

Islamophobie, mon oeil ! Djemila Benhabib, Éditions Kennes, 2022, 208 pages