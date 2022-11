Jo Cormier, une «bibitte» à l’état sauvage 

À 33 ans, Jo Cormier se sent fin prêt pour présenter son premier one-man-show après des années à avoir roulé sa bosse sur le Web et sur son balado. « L’âge du Christ » peut-être, mais l’humoriste n’accouche pas pour autant d’un spectacle très catholique, assumant pleinement son côté cabotin, parfois carrément grivois, sans s’y cantonner toutefois.

« Mon but, c’est de faire rire. Je ne veux pas être moralisateur, le public ne paie pas pour ça. […] Dans la vie, je suis un grand lecteur de Serge Bouchard, mais, même si je m’en vantais sur scène, le public s’en câlisse, de ça ! J’ai longtemps voulu avoir l’air intelligent, mais j’ai réussi à me débarrasser de ce complexe-là », confie Jo Cormier, reconnaissable entre tous à sa longue moustache et à ses vêtements excentriques, à l’image de son énergie déjantée.

Oui, il y a le côté animal dans l’humain, mais le titre Animal, c’est aussi parce que pour la majorité des gens, je suis une ostie de bibitte. Et une bibitte, on a besoin de l’apprivoiser avant de l’adopter.

Le ton est donné pour ce premier spectacle solo, Animal, dans lequel il se moque de tout ce qu’il y a de bestial en l’être humain : nos désirs, nos basses pulsions, mais pas seulement. Jo Cormier ne veut pas non plus se limiter aux « jokes de fesses ». Même s’il n’a pas la prétention de faire de l’humour intelligent, on sent qu’une certaine démarche sociologique, voire philosophique, a inspiré ce one-man-show. Animal, c’est aussi une réflexion sur ce qu’il y a de primaire chez l’être humain, à la fois grégaire et libre.

Rêve d’enfance

Pourtant, faire rire sur scène, il en rêve depuis qu’il est tout jeune. Né à Gentilly, bourgade du Centre-du-Québec, célèbre pour sa défunte centrale, Jo Cormier a grandi dans une famille nucléaire tissée serrée. « Ouvrier et libre », précise-t-il pour parler du milieu modeste, mais ouvert d’esprit, dans lequel il est venu au monde. La maison familiale, au fond d’un rang du village, n’avait pas le câble, juste les quatre postes de base. Les oreilles de lapin avaient au moins le mérite de retransmettre les galas Juste pour rire et les films de Jim Carrey. Ce fut suffisant pour donner envie au jeune Jonathan de devenir humoriste.

Après des études en théâtre et en radio, il tentera à trois reprises d’entrer à l’École nationale de l’humour, mais, chaque fois, il se heurte à un refus. « Je n’étais pas prêt, il me manquait de la rigueur. J’étais arrogant aussi. Je ne comprenais pas que des gens pouvaient nous enseigner à faire de l’humour. Je tenais tellement à être anticonformiste, à ne pas être comme les autres si je rentrais là. En réalité, ça cachait une peur du sentiment d’échec », reconnaît-il après avoir mené un long et douloureux travail d’introspection dans les dernières années.

Ce rebelle de nature, qui a longtemps souffert de problèmes de consommation, a enfin pu faire la paix avec ses démons. Rétrospectivement, il confesse qu’il n’aurait pas eu la maturité nécessaire pour occuper le devant de la scène à 25 ans. Le vedettariat lui fait d’ailleurs toujours peur, « un dommage collatéral de la scène », résume-t-il.

Tout arrive pour le mieux au bout du compte. Jo Cormier aura fait ses classes non pas sur les bancs de l’École nationale de l’humour, mais sur les réseaux sociaux, où il a acquis une certaine renommée dans les six dernières années. À l’instar de tous les humoristes de la relève durant la pandémie, il anime un balado Tout le monde gagne, qui a également trouvé son public. Tout cela en assurant aussi la première partie de Mariana Mazza, en plus d’apparaître à la télé, dans Le prochain stand-up et Le maître du jeu.

Acteur en devenir ?

Sur le Web, Jo Cormier joue souvent de son extravagance, en prenant un malin plaisir à interpréter des personnages hauts en couleur. Pour son premier one-man-show, il ne faut pas s’attendre cependant à le voir accoutré d’une perruque et d’un costume. L’époque des personnages en humour semble révolue depuis l’Oncle Georges et Madame Jigger. Mais même s’il joue maintenant dans la cour des grands, Jo Cormier compte encore s’autoriser cette folie sur les réseaux sociaux, un média dont il apprécie la totale liberté, à l’abri des diktats de l’industrie.

« J’aime écrire, j’aime créer des univers… Je me dis que, si j’ai envie de faire un film, peut-être que c’est bien que je commence par des capsules. […] J’adorerais jouer. Après ma première, quand ma face va être “brandée”, je suis prêt à me raser et à me couper les cheveux pour un rôle. Ce n’est pas une ambition, c’est un plaisir. J’aime jouer », glisse-t-il avec un regard passionné.

Pour l’heure, c’est surtout son premier spectacle qui occupe son esprit. À la veille de la première montréalaise, à L’Olympia, le 8 novembre, ce serait mentir que d’écrire qu’il ne ressent pas un certain trac, mais c’est surtout un immense sentiment de fierté qui l’envahit. Le fruit de dures années de labeur, sur le plan tant professionnel que personnel.

Animal De Jo Cormier. À L’Olympia, le 8 novembre et en tournée au Québec.