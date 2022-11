La journaliste Mayssa Ferah remporte la bourse Arthur-Prévost

La journaliste à La Presse Mayssa Ferah a reçu samedi la bourse Arthur-Prévost, lors du congrès annuel de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ). Cette récompense de 2000 dollars vise à reconnaître et soutenir le travail d’un ou d’une journaliste de la presse écrite en début de carrière.

Aux yeux des membres du jury, formé par des membres de la profession, la journaliste a su se démarquer des 15 autres candidatures grâce à « l’originalité et la pertinence » de ses reportages. Ils ont été particulièrement impressionnés par « ses prises de risque sur le terrain [qui] lui permettent d’approcher des phénomènes de société sous des angles inédits ».

Affectée aux affaires criminelles et policières à La Presse, Mayssa Ferah s’est intéressée de près à la montée de la criminalité et de la violence par arme à feu dans le Grand Montréal dans la dernière année, n’hésitant pas à rencontrer des membres de gangs de rue directement liés à des fusillades.

« Je suis vraiment contente et même un peu surprise parce que les faits, c’est souvent peu valorisé et pourtant on commence tous par là. C’est un bel encouragement à poursuivre là-dedans », a souligné Mayssa Ferah en recevant son prix. Elle en a profité pour remercier ses patrons qui lui font « confiance depuis le jour un », ainsi que ses collègues dont le photojournaliste Patrick Sanfaçon.

Le jury a également décerné une mention d’honneur à la journaliste au Journal de Montréal Clara Loiseau, félicitant « son bon jugement, son éthique de travail, sa créativité ainsi que la qualité de son écriture ». Son « courage à accepter des missions difficiles pour réaliser des reportages dans des conditions complexes » a particulièrement interpellé les membres du jury. La journaliste s’est par exemple penchée sur la question des armes à feu ou encore celle de l’avortement aux États-Unis dans la dernière année.

« Si j’ai enchaîné les reportages à l’étranger c’est parce que j’ai la chance d’avoir des boss qui croient en ce que je fais, merci beaucoup au Journal de Montréal », a déclaré pour sa part Clara Loiseau.