Exode des femmes en culture

Les femmes qui travaillent dans le milieu de la culture ont été trois fois plus nombreuses que leurs collègues masculins à quitter définitivement ce secteur durant la pandémie. C’est du moins ce que montre une récente étude, qui rappelle à quel point l’industrie du spectacle a souffert dans les deux dernières années.

Selon un rapport de Compétence Culture, 19 000 travailleurs ont délaissé le milieu de la culture au Québec entre 2019 et 2021. De ce nombre, 14 000 étaient des femmes, alors que celles-ci représentaient avant la pandémie moins de 50 % des personnes actives dans le secteur.

« On peut penser que les femmes avaient des obligations familiales qui les ont poussées à changer de secteur durant la pandémie », avance la directrice générale de Compétence Culture, Pascale Landry, qui souligne aussi que les femmes sont davantage touchées par la précarité que les hommes.

L’étude indique en effet que la différence entre les salaires des hommes et des femmes en culture est encore légèrement plus importante que dans les autres sphères d’activité, bien que l’écart se soit rétréci dans la dernière décennie. « Les femmes ont de moins bons salaires en culture, mais elles ont aussi plus de chances de se retrouver au chômage ou d’occuper deux emplois », déplore Mme Landry.

Pénurie de main-d’oeuvre

Ces 19 000 départs ont bien sûr aggravé la pénurie de main-d’oeuvre. Selon Compétence Culture, la faible compétitivité des salaires dans le milieu de la culture est un important frein à l’attraction de nouveaux travailleurs.

Or, la situation ne date pas d’hier, et est bien antérieure à la pandémie. Le milieu culturel traîne un retard sur les autres secteurs de l’économie au chapitre des conditions de travail. En 1997, les salaires dans le secteur de la culture étaient entre 9 % et 14 % supérieurs à la moyenne québécoise, selon des données de Statistique Canada citées dans l’étude. Puis, les augmentations salariales n’ont pas été au rendez-vous, et la rémunération a fini par se rapprocher de la moyenne entre 2001 et 2009. En 2019, les travailleurs du milieu culturel gagnaient environ 9 % de moins que ceux des autres secteurs.

« Avec toute la concurrence des autres secteurs d’activité, il va falloir qu’on soit capable d’améliorer les revenus pour les travailleurs. Oui, les salaires, mais aussi les conditions de travail. La pression, le travail pas payé, les heures de travail… Ce sont toutes des choses qui sont revenues souvent dans notre étude », souligne la directrice générale de Compétence Culture.

Deux mondes différents

Les chiffres sur la rémunération doivent cependant être relativisés selon le domaine du secteur culturel auquel on s’intéresse. Dans la sous-catégorie Culture et information (télécommunication, édition, cinéma, enregistrement sonore), les salaires restent en effet globalement supérieurs aux autres secteurs d’emploi. Or, la sous-catégorie Arts, spectacles et loisirs (arts vivants et musées) affichait un impressionnant retard de 36 % par rapport à la moyenne canadienne, même avant la pandémie.

Avec la COVID-19, le fossé s’est encore plus accentué entre les deux groupes. Les tournages, les librairies et certains médias ont certes été à l’arrêt au début de la pandémie, mais ces milieux ont rapidement repris leur erre d’aller dans les mois qui ont suivi. Le PIB pour la sous-catégorie Culture et information était même en hausse de 3,2 % en début d’année au Québec en comparaison avec janvier 2019. A contrario, le PIB pour Arts, spectacles et loisirs accusait toujours un retard de près de 22 % par rapport à 2019 lorsque les salles ont pu ouvrir sans jauge limite, à l’automne 2021.

« Je ne sais pas où on se trouve en ce moment, mais ce serait étonnant qu’on soit revenu à la normale. Car la reprise est très complexe en salle. Les gens n’achètent plus d’abonnements de saison, ils achètent à la dernière minute. Il y a aussi la pénurie de main-d’oeuvre, qui force l’annulation de spectacles. Et avec la récession qui s’annonce, on peut aussi penser que les gens viendront moins en salle. Je ne sais pas quand on va revenir à la situation d’avant », ajoute Pascale Landry, non sans inquiétude.

À tout le moins, les aides gouvernementales se sont avérées bénéfiques pour le milieu culturel. Compétence Culture estime que 6600 emplois à temps complet ont pu être sauvés grâce à ces mesures.

Pour favoriser le recrutement de nouveaux travailleurs, l’organisme lancera prochainement la campagne Culture et moi afin de faire la promotion des métiers pour lesquels la pénurie de main-d’oeuvre se fait particulièrement sentir.