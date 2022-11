Les flâneuses

Un beau «bleu de lieu»

Si l’expo de Yayoi Kusama fait courir les foules au Centre Phi, en son orbite navigue aussi la belle installation parti-cipative bleu de lieu, pensée pour accompagner Dancing Lights That Flew Up to the Universe. Une pièce, toute de bleu peinte, est emplie de coussins-sculptures de la même couleur, de formes étranges et complémentaires, trouées. Une vidéo indique qu’on peut y glisser, se bercer, s’y étendre, ou les porter. Signée par le duo Pénélope et Chloë avec Mariane Stratis et Marion Paquette, l’installation est calmante, et parfaite pour les enfants. Jusqu’au 1er janvier.