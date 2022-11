Michel Rabagliati et Alain Saulnier récompensés par les Prix du Québec

Le bédéiste Michel Rabagliati, la cinéaste Mireille Dansereau ou encore l’ancien journaliste Alain Saulnier font partie des 16 personnalités à qui le gouvernement décernera à la fin du mois l’un des Prix du Québec, qui soulignent chaque année la carrière de Québécois d’exception qui se sont illustrés dans leur domaine respectif.

Parmi la liste des lauréats, on trouve également le scientifique Michel Chrétien, accessoirement frère de l’ancien premier ministre Jean Chrétien, et surtout sommité mondiale en endocrinologie, la discipline médicale qui étudie les hormones.

D’autres grands chercheurs font aussi partie des récipiendaires, tels que le neurobiologiste Yves De Koninck ou encore le sociologue Gérard Duhaime, reconnu pour ses travaux sur les conditions de vie des Autochtones.

Le prix de la relève scientifique sera pour sa part attribué à Bertrand Routy, chercheur en oncologie, qui recevra pour l’occasion une bourse de 10 000 $.

Les autres gagnants se voient octroyer une bourse de 30 000 $. La cérémonie de remise des prix aura lieu à Québec, le 30 novembre prochain.

Les Prix du Québec existent depuis 1977 et récompensent chaque année « le parcours exceptionnel de personnes qui contribuent à l’essor de leur domaine d’activité, repoussent les limites de la connaissance et font rayonner le Québec à l’échelle nationale et internationale ».