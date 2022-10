Les flâneurs

Danser seul avec le sourire

Avant toute chose, cartes sur table. Je ne peux prétendre à l’objectivité tellement j’aime Carly Rae Jepsen, et j’attendais ce nouvel album de la même manière qu’on attend Noël. The Loneliest Time tire son inspiration de la solitude, celle d’une artiste constamment sur la route et celle vécue par tous durant la pandémie. Malgré tout, cette proposition demeure fidèle à la princesse de la pop et évite la mélancolie — un album qui embrasse l’aspect sucré qu’on apprécie tant chez elle, mais qui tient également compte de son public et qui mûrit avec lui. On danse, on sourit et on s’amuse. Quel charme !