La Ville de Québec invite sa population aux spectacles

Devant l’achalandage anémique dans ses salles, la Ville de Québec lance une campagne pour inciter la fréquentation des arts de la scène dans la capitale. Son souhait : offrir aux diffuseurs ce que le 12 août est aux libraires et à la littérature québécoise.

La chute de fréquentation se chiffre en million. En 2019, 1,2 million de spectateurs remplissaient les salles de spectacle à Québec. La pandémie s’estompe mais le public, lui, ne revient toujours pas. En 2020, seulement 250 000 personnes ont assisté à un spectacle dans la capitale nationale.

L’assistance moyenne, dans la région, s’élevait à 511 personnes par spectacle en 2019. L’an dernier, l’assiduité avait fondu, plafonnant à 160 spectateurs.

La fermeture des salles est en cause, précise Christian Robitaille, président de Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Toutefois, malgré l’abandon des mesures sanitaires, les sièges vides demeurent trop nombreux au goût du secteur culturel et du maire Bruno Marchand.

« Ça ne peut pas marcher, croit l’élu. Et ce n’est pas vrai que nous n’avons pas une responsabilité, comme ville, pour soutenir nos artistes et nos salles de spectacle ». Poète à ses heures, le maire a comparé l’art à « un ciment entre nos pierres qui fait de [Québec] une ville et une culture si riche. »

Pour donner du souffle aux diffuseurs, la Ville lance la campagne « On sort ensemble », qui permettra, pendant deux jours de novembre, d’offrir un billet supplémentaire à l’achat d’une place dans une des 11 salles participantes. Pour financer cette promotion, Québec pige 207 000 dollars à même une enveloppe de cinq millions consentie par le gouvernement québécois pour relancer le centre-ville mis à mal par la pandémie.

L’objectif de la campagne, dixit le nouveau ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, est de « réactiver les habitudes » du public en l’incitant à renouer avec l’art.

Onze diffuseurs ouvrent leurs portes à la promotion. Côté théâtre : Premier acte, Le Périscope, Le Trident, La Bordée et Le Diamant. Côté musique : le Palais Montcalm, L’Impérial, les Violons du Roy, l’Opéra de Québec, l’Orchestre symphonique et le Petit Champlain.

Les 23 et 24 novembre, tout achat de billets de spectacle permettra de s’en procurer un supplémentaire, gracieuseté de la Ville. « La promotion, c’est toujours le nombre de billets achetés, plus un », précise le ministre Julien.

Le public recevra le code promotionnel nécessaire pour avoir droit à l’offre moyennant un abonnement à l’infolettre de QuébecSpectacles, la vitrine culturelle numérique élaborée par Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.

Pour le moment, l’offre comprend 64 spectacles, mais la liste « continuera d’évoluer » d’ici-là. « Ça fonctionnera sur le principe du premier arrivé, premier servi », explique Christian Robitaille.

« Un peu à la manière du 12 août où nous achetons des livres québécois, nous aimerions que les 23 et 24 novembre, conclut M. Robitaille, deviennent des moments privilégiés pour acheter des billets dans la grande région de Québec ».