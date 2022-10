Guy Nantel, mauvais perdant

Il devait bien y avoir ici et là quelques sceptiques parmi les mille personnes qui se sont réunies pour assister à la première médiatique de Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire…, le sixième spectacle de Guy Nantel. Néanmoins, les gens qui étaient certainement majoritaires et dont les voix se sont fait entendre haut et fort dans le théâtre Maisonneuve de la Place des Arts étaient ce qu’il est convenu d’appeler des supporteurs. « Guy ! Guy ! Guy ! » scandèrent-ils dès l’extinction des feux. Le ton était donné pour une soirée qui allait rapidement prendre des allures de rassemblement politique.

Sa défaite au deuxième tour de la course à la chefferie du Parti québécois (PQ), en 2020, Guy Nantel ne l’a visiblement pas digérée. Plutôt que d’en parler à un psychologue, il a choisi de consacrer tout un spectacle à ce qui ressemble à s’y méprendre à du ressentiment. Sous une version remaniée du logo du Parti québécois où le Q a cédé la place à un G, entouré de fleurdelisés multicolores, le candidat énonce par le menu tout ce qu’il aurait changé au Québec si on lui en avait donné le pouvoir. Du système de santé à l’environnement en passant par l’immigration, rien n’échappe aux « lumières » de l’homme blanc en crise.

Guy Nantel prend plaisir à cultiver depuis de nombreuses années, mais encore plus activement, semble-t-il, au cours des derniers mois, le mélange des genres et la confusion des points de vue. En incarnant sur scène un personnage qui n’est pas lui, mais qui exprime de manière un brin hypertrophiée des idées qu’il défend avec vigueur en tant que politicien, ou alors comme chroniqueur et essayiste, l’homme suscite un profond malaise. Caché sous le masque bien mal ajusté de son alter ego, reconduisant les clichés et ajoutant à la mauvaise foi ambiante, il tient un discours tristement raciste, homophobe, transphobe, sexiste, classiste et âgiste.

Vers le bas

On aimerait vous dire que l’esprit offre un contrepoint, qu’il y a de la finesse dans la tournure ou de la justesse dans l’observation, en somme de quoi transcender le tout, or il n’en est rien. Un humoriste imbu de lui-même dont les propos sur scène sont irrévérencieux, scandaleux, voire odieux, ce n’est pas nouveau. Ce qui est choquant ici, c’est que les frontières entre le chroniqueur-polémiste, le politicien et l’humoriste sont sciemment brouillées. Après s’être attaqué aux membres du PQ qui n’ont pas eu l’intelligence de voter pour lui — l’incursion dans les dédales du parti est le seul moment vraiment comique de la soirée —, l’aigri personnage fait flèche de tout bois et transforme en boucs émissaires tous les êtres humains qui ont le malheur d’être âgés, non binaires, baby-boomers, végétaliens, complotistes ou woke.

Vous aurez compris que notre gérant d’estrade donne avec entrain dans la joke de mononcle. Dire à une femme qu’elle a de belles fesses, ce n’est pas une microagression, selon lui, mais c’est souvent un micromensonge. À ses yeux, les environnementalistes sont des moumounes et les vieux sont bons pour l’abattoir. Nathalie Petrowski est une incompétente et Greta Thunberg, une autiste portant des tresses. Les gestes d’André Boisclair sont abordés avec autant de désinvolture que ceux de Joël Legendre. Quant à Manon Massé, elle serait à ranger avec Hitler parmi les dictateurs à moustache.

Basée sur le dénigrement, la soirée cultive le cynisme et le mépris, table sur la peur et la xénophobie, attise la colère de celles et ceux qui ont le sentiment de se faire flouer par la classe politique. En procédant de la sorte, en tirant profit de ce qu’il y a de plus sombre en l’être humain, l’humoriste, il faut bien l’admettre, entraîne son public, et par extension sa société, vers le bas.

Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire… De Guy Nantel. Une production d’Entourage. À la salle Albert-Rousseau à Québec les 8 et 9 novembre puis en tournée à travers le Québec jusqu’en décembre 2023.