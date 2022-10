La maison de Claude-Henri Grignon cherche preneur

La maison de Claude-Henri Grignon, l’auteur d’Un homme et son péché, connu à l’écran sous le nom des Belles histoires des pays d’en haut, cherche preneur.

La demeure est en vente depuis la fin du printemps à Sainte-Adèle, ville dont l’écrivain fut longtemps le maire, tout en étant un des écrivains les plus connus du Québec. La maison de bois qu’habita Grignon date de 1851. Elle est de fait une des plus anciennes des environs.

« Depuis la mort de M. Grignon, la maison a connu trois propriétaires », explique au Devoir Stéfany Lavigne, courtière immobilière. « Le toit vient d’être repeint en vert éclatant, comme l’enveloppe patrimoniale de la maison le réclame. On ne peut pas toucher à l’extérieur. »

En revanche, l’intérieur de cette maison ancienne a été considérablement altéré au fil du temps, au gré des appétits du moment pour de nouvelles formes d’aménagement intérieur. « Il reste quand même les planchers, l’escalier, la cheminée et la bibliothèque qui sont d’origine », affirme Mme Lavigne. Cette demeure du XIXe siècle conserve quelques éléments de l’architecture coloniale et néoclassique anglaise qui l’ont inspirée. La ville de Sainte-Adèle a cité la demeure en 2019 seulement afin d’en assurer la protection légale.

Dans la pièce abritant la bibliothèque se trouve le bureau où Claude-Henri Grignon prenait place pour travailler ses manuscrits, répondre à son volumineux courrier et recevoir à l’occasion des visiteurs. Cette pièce est recouverte de lambris de bois, les murs comme les plafonds. Des unités de bibliothèques encastrées, dont les rayonnages sont protégés par des portes vitrées, abritaient autrefois les livres d’un écrivain.

Comme les lettrés de sa génération, il les faisait volontiers relier, à son bon plaisir. Au mur, il y avait, en plus d’un crucifix de fer, des photos encadrées de quelques-unes des figures qui constituaient son panthéon personnel, dont Olivar Asselin et Charles Maurras, placés au-dessus de sa grosse dactylo.

Claude-Henri Grignon a vécu dans cette maison de la rue Morin de 1937 jusqu’à son décès en 1976. Au moment où il s’installe dans cette grosse maison qui compte seize pièces, son oeuvre phare est déjà connue d’un vaste public.

Un homme et son péché est publié en 1933. Une version remaniée paraît en 1935. En pleine crise économique et dans une période où le nationalisme conservateur se trouve à l’avant-plan, le livre connaît un vif succès. Il va être adapté au théâtre, à la radio, puis éventuellement à l’écran.

Au fil du temps, l’importance du livre ne se dément pas. Cette oeuvre est sans cesse revisitée.

Le pamphlétaire

À compter de 1936, Grignon va rédiger des pamphlets sous le pseudonyme de Valdombre, bien que l’identité de l’auteur ne fasse alors aucun doute pour personne dans le petit milieu politico-littéraire du temps. Après avoir travaillé un temps au ministère de la Colonisation, il vole de ses propres ailes. À la radio, un public va l’entendre durant des années dans des causeries bien de son cru.

Ces pamphlets sulfureux, violemment réactionnaires, avancent que l’emprise de l’Église ne va pas assez loin et que le conservatisme de Duplessis est suspect de se donner trop de latitudes. Il le suspecte même de prendre des manières du côté de Karl Marx ou de Lénine. Grignon gronde. Pour être Canadiens français, il n’y a pour lui qu’une seule façon : être catholique passionnément, au nom d’une histoire qui tient du roman, d’une mystique à entretenir quitte à prendre des libertés avec les faits. Il ne cesse de passer des coups de brosse à reluire sur le travail de l’historien en soutane Lionel Groulx.

Le pamphlétaire Grignon, en s’autorisant à toutes les outrances verbales, défend en somme une idée de la vérité qui n’a d’autre mesure que la sienne. La vérité, à l’entendre, c’est lui qui en est le détenteur, s’imaginant sa plume comme un faisceau propagateur de vérités irréfutables puisque c’est lui qui l’affirme. « La lumière est une, perpendiculaire, brutale et foudroyante », écrit cet esprit fermement opposé aux idées des philosophes des Lumières.

La municipalité de Sainte-Adèle a apposé sur la demeure une plaque commémorative de bronze en 1983. La maison cherche toujours preneur. Selon le Répertoire du patrimoine culturel du Québec, la maison est située dans ce qui était nommé le « haut du village », le secteur historique où se trouvent des maisons plus que centenaires qui bordent le lac Rond. Ce bâtiment constitue un des seuls vestiges du passé adélois, note le site de l’État. De plus, elle a abrité durant l’essentiel de sa vie un des grands écrivains du Québec, Claude-Henri Grignon.

Né en 1894 à Sainte-Adèle, Grignon est le fils de Wilfrid Grignon, un médecin vétérinaire qui fut un des bâtisseurs et maire de Sainte-Adèle. Son fils sera lui aussi maire de l’endroit, établissant une sorte de dynastie familiale sur ce village.