Les maires demandent une reconstruction du Domaine-de-l’Estérel

Les maires de la MRC des Pays-d’en-Haut entendent faire pression sur le gouvernement, ainsi que sur le promoteur immobilier Olymbec, pour que soit reconstruit à l’identique l’ancien centre commercial et culturel du Domaine-de-l’Estérel. Ce bâtiment exceptionnel, considéré comme un joyau patrimonial de style art déco, a été détruit illégalement le 13 mai dernier.

Dans leur résolution commune, les maires demandent « au ministère de la Culture et des Communications qu’il prenne les moyens nécessaires pour assurer la reconstruction patrimoniale de l’immeuble ».

Le préfet de la MRC, André Genet, doit se rendre à Québec dans les prochains jours pour défendre cette idée, tout en maintenant « la candidature de l’ancien centre commercial et culturel du Domaine-de-l’Estérel comme Espace bleu de la région des Laurentides ».

« Je me réjouis de voir l’appui unanime du conseil de la MRC, pour demander à Olymbec et au ministère de la Culture et des Communications que la reconstruction patrimoniale du bâtiment soit respectée », a indiqué le préfet. Le conseil de la MRC estime que, de la sorte, il confirme « la valeur historique et significative du lieu pour la région ». La reconstruction, croit-il encore, permettrait de renforcer la proposition d’établir sur place un Espace bleu, ces lieux culturels et patrimoniaux créés à la fin du premier mandat du gouvernement Legault.

Photo: Sylvain Lizotte Archives ministère de la Culture

L’immeuble tout en rondeurs, connu comme un monument art déco, a été démoli de façon illégale, reconnaît son propriétaire Olymbec. De grosses pelles mécaniques hydrauliques ont jeté par terre ce bâtiment qui était pourtant en principe protégé par la loi. Quant aux bâtiments au pourtour de celui-ci, leur démolition avait été autorisée. Malgré les dénonciations immédiates, les travaux de démolition avaient continué jusqu’à ce que le bâtiment ne soit plus qu’un amas de gravats.

Joint par Le Devoir, le maire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Gilles Boucher, constate que l’immense amoncellement de gravats n’a pas bougé depuis. « Ça a passé tout l’été là ! Et j’ai bien l’impression qu’il va y avoir de la neige dessus bientôt. Un plan d’enlèvement doit être présenté par le propriétaire à la CNESST. On ne peut même pas savoir ce qui se passe de ce côté parce qu’apparemment c’est un dossier privé ! Mais en fait, ça touche tout le monde, ces cochonneries qui restent là, au vent. »

Même si le bâtiment était reconnu pour sa très haute valeur et qu’il était en partie cité en vertu de la loi, il était laissé à lui-même depuis des années. L’Ordre des architectes ainsi que plusieurs groupes de défense du patrimoine avaient plus d’une fois dénoncé le laisser faire que subissait l’édifice.

Olymbec, un important promoteur immobilier, a affirmé que le Domaine-de-l’Estérel avait été détruit par un entrepreneur à son service, la firme NZO Construction, de façon « accidentelle » et « involontaire », rejetant ainsi la faute sur cette firme appartenant à Vince Riccio.

D’autres appuis

La Société d’histoire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et d’Estérel (SHSMLME) et Docomomo Québec, un organisme voué à la défense et la promotion du patrimoine moderne, ont tenu une rencontre avec près d’une centaine d’acteurs du milieu et des spécialistes du patrimoine, le 17 septembre dernier. Tous se montrent en faveur de la reconstruction du centre commercial du Domaine-de-l’Estérel. Ils se sont engagés, eux aussi, à faire valoir l’intérêt de ce projet auprès des autorités publiques et du propriétaire privé, Olymbec.

Le Domaine-de-l’Estérel était le fruit des visées américaines ambitieuses d’un jeune baron belge riche comme Crésus. Le baron Louis Empain avait fait ériger au bord du lac, en 1936-1937, un complexe unique. Son projet avait été confié à Antoine Courtens, un architecte belge de réputation internationale, lauréat du prix de Rome. En 1938, le complexe est inauguré par une grande réception dans la salle de bal, avec nul autre que Benny Goodman pour diriger l’orchestre qui fait alors danser les invités. Pendant des années, ce centre va constituer un centre social et culturel unique au Canada.