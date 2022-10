L’ADISQ invite le public à la prudence sur les sites de revente de billets

Plusieurs grands noms des industries de la musique et de l’humour joignent leur voix à l’ADISQ pour sensibiliser le public à l’achat de billets de spectacle sur les sites de revente, alors que ce phénomène gagne en popularité et que plusieurs s’y font prendre.

Depuis la reprise des spectacles à l’hiver, l’ADISQ dit notamment avoir constaté que les spectateurs qui achètent leurs billets sur ces sites ont tendance à payer beaucoup trop cher. L’association observe également que ces sites ne fournissent souvent pas les bonnes informations. Résultat : plusieurs ignoraient que le spectacle auquel ils devaient assister était annulé ou reporté.

C’est donc pour appeler le public à la vigilance que l’ADISQ a lancé lundi une vaste campagne de prévention sur les réseaux sociaux. Lise Dion, Louis-Jean Cormier, Marie-Denise Pelletier ou encore Corneille font entre autres partie des artistes qui ont participé à l’une des capsules web diffusées par l’ADISQ et intitulées : « Où se procurer vos billets de spectacles ? »

« Quelle ne fut pas ma surprise dernièrement d’apprendre qu’il y avait des billets en ligne pour mon spectacle à 300 piasses le siège. […] Ça, des billets à 300 piasses pour mon spectacle, c’est pas la réalité. Ça dépasse même la fiction, et même le conte et la légende », ironise entre autres Fred Pellerin dans une vidéo diffusée lundi sur YouTube.

Dans sa campagne, l’ADISQ rappelle que les sites des artistes et ceux des salles de spectacle sont les plateformes les plus fiables pour l’achat de billets. Le plus possible, il est préférable de transiger sur ces sites, souligne-t-on.

« Les sites de revente de billets peuvent avoir l’air de sites officiels. Ainsi, il faut être vigilants et s’assurer qu’on est bien sur le site de l’artiste qu’on désire aller voir ou sur le site de la salle où est présenté le spectacle qui nous intéresse », a précisé Ève Paré, la directrice générale de l’ADISQ, par voie de communiqué.