«Je dois être plus absurde, plus drôle, plus impliquée»

Longtemps minoritaires et coincées dans des rôles secondaires stéréotypés, les improvisatrices prennent de plus en plus leur place sur la patinoire. Des décennies et plusieurs vagues de dénonciations auront toutefois été nécessaires pour qu’elles en arrivent là, selon les autrices du récent essai Jouer sur le banc, qui dresse un portrait de l’évolution de la place des femmes en impro et des limites qu’elles rencontrent encore aujourd’hui.

« Dès le début, c’était vraiment plus difficile d’être une fille qu’un garçon en impro. Les joueuses finissaient dans le rôle de la mère, de la blonde ou de la fille, effacées derrière les personnages masculins. […] C’est moins le cas aujourd’hui, les choses ont changé, mais pas complètement non plus », laisse tomber d’emblée l’autrice Emmanuelle Walsh-Viau.

Pour rédiger son livre, coécrit avec son ancienne professeure Lucie Joubert — aussi directrice de l’Observatoire de l’humour de Montréal —, elle s’est replongée dans les archives de la Ligue nationale d’improvisation (LNI) et a analysé des matchs des années 1980. Son constat est implacable : les joueuses ont toujours eu du mal à imposer leur humour, leurs personnages et leurs histoires à leurs collègues masculins. Elles se censurent aussi pour ne pas déstabiliser le public et restent dans ces personnages féminins stéréotypés qu’on attend d’elles.

« Dans les années 1980, les gars d’impro étaient parmi les plus progressistes, ce n’était pas une gang de machos, tient à préciser Lucie Joubert. Mais dans la rapidité et la spontanéité du jeu, on a des réflexes qui nous ramènent à ce qu’on connaît le mieux : une société dans laquelle les femmes sont au foyer. Ce sont ces réflexes qu’on doit continuer à changer. »

Déjà à l’époque, les joueuses avaient tiré la sonnette d’alarme pour dénoncer cette situation. Dès 1981, dans un « rapport de réunion des filles joueuses de la LNI », elles avaient écrit noir sur blanc leurs observations et leurs doléances et cherché des pistes de solution. Mais les changements ont été lents à se mettre en place. Tout s’est cependant accéléré, surtout dans les dernières années, avec les vagues de dénonciations des violences à caractère sexuel, ont constaté les autrices.

Changements

En soi, le mouvement #MoiAussi n’a pas tant ébranlé le milieu en 2017, mais il a préparé le terrain à la seconde vague de dénonciations, déclenchée en 2020, qui a trouvé davantage écho chez les joueuses.

« En 2017, c’étaient des figures d’autorité connues qui tombaient. En 2020, ça a été une démocratisation des dénonciations sur les réseaux sociaux. Et entre nous, on s’est mises à parler des comportements toxiques, des injustices, du sexisme et des violences à caractère sexuel qu’on avait vécus », raconte en entrevue Pascale Renaud-Hébert, improvisatrice au sein de la LNI qui intervient dans Jouer sur le banc.

Ces comportements déplacés, ces inconduites sexuelles, elle n’en a personnellement pas vécu, contrairement à Emmanuelle Walsh-Viau — qui joue dans la ligue ottavienne L’Acronyme — et bien d’autres joueuses.

« Je fais partie de celles qui se sont fait prendre les seins en pleine improvisation par un coéquipier qui voulait faire rire le public », raconte-t-elle. Elle a aussi été embrassée de force par un autre joueur parce qu’ils « jouaient un couple ». « Le pire, c’est qu’il s’est ensuite excusé à mon chum de l’époque, mais jamais à moi, comme si c’était normal, pour le jeu. »

Favoriser la parité

« Avec la vague de dénonciations de 2020, c’est sûr que ça a été un reality check pour nous. On a compris qu’on n’était pas bien équipés pour gérer les plaintes et ces comportements problématiques. On a dû faire nos devoirs, on s’est dotés d’une politique pour encadrer le harcèlement et les comportements à caractère sexuel. Mais aussi d’une politique pour favoriser la parité », explique en entrevue François-Étienne Paré, directeur artistique du Théâtre de la LNI.

La plupart des ligues d’impro au Québec ont suivi le mouvement. Le regroupement Rudesse — dont le nom fait allusion à une pénalité décernée en impro — a par ailleurs vu le jour en 2020 sur les réseaux sociaux pour aider les plus petites ligues dans leurs démarches. En plus de politiques sur la parité et contre le harcèlement, plusieurs ont aussi créé le rôle de chaperon, occupé par des personnes de référence à qui les autres joueurs et joueuses peuvent se confier sur une situation inconfortable.

Plusieurs ligues n’ont pas hésité à exclure des joueurs dénoncés dans la foulée. « Ça a été plus facile à Mont­réal, où il y a un énorme bassin de joueurs, qu’en région. Dans les petites villes, où il y a peu de joueurs, il y a eu des réticences, parce que si tu enlèves les joueurs problématiques, y’en a juste plus », explique Emmanuelle Walsh-Viau.

Encore du travail

Malgré ces changements, la parole des hommes reste souvent plus forte et affirmée que celle des femmes dans le milieu encore aujourd’hui, selon plusieurs joueuses.

« Ça arrive régulièrement que, d’emblée, ce soit l’histoire d’un gars qui soit choisie. C’est lui qui dirige, impose les personnages », raconte Geneviève Morin, membre de La Sprite et de la CIA (Coalition des improvisateurs anonymes), à Montréal.

De son côté, Pascale Renaud-Hébert a le sentiment qu’on sélectionne parfois des filles dans le seul but d’atteindre la parité. « Dans la tête de certains joueurs, les gars sont toujours meilleurs. À la fin de l’année, ou lors d’un camp de recrutement, on discute plus de la place d’une fille que de celle d’un gars. Si un joueur est en danger, c’est forcément à cause de la parité à respecter, pas à cause de son jeu. »

« Pour avoir ma place en impro comme fille, j’ai l’impression que je dois encore mettre les bouchées doubles. Je dois être plus absurde, plus drôle, plus impliquée. Mon temps de jeu n’étant pas toujours égal à celui d’un gars, je dois profiter de chaque instant de jeu offert pour rayonner », renchérit Geneviève Morin.