Les flâneuses

Adieu Simon Roy!

L’écrivain québécois Simon Roy, récemment disparu, laisse un précieux legs. L’auteur aux références littéraires, cinéphiliques et sociales a écrit des essais pétris de quêtes personnelles et artistiques. J’avais adoré Ma vie rouge Kubrick, hommage au cinéaste de Shining et exorcisme de son enfance blessée. Son dernier livre, Ma fin du monde, aborde le cancer qui le mine, des questionnements ésotériques et le canular, avec retour sur celui d’Orson Welles dans son adaptation à la radio de La guerre des mondes en 1938. Ses parallèles entre fausses nouvelles et tragédies ouvrent un gouffre entre fiction et réalité.