Guy Nantel s’adresse à la nation

«Je ne suis pas sérieux et je ne suis pas pris au sérieux », déclare Guy Nantel pour évoquer à la fois sa posture d’humoriste et sa douloureuse défaite au deuxième tour de la course à la chefferie du Parti québécois en 2020.

Il explique : « J’ai rêvé toute ma vie d’être étiqueté humoriste, alors je vis avec les conséquences positives et négatives de ça. En politique, de toute évidence, ça ne m’a pas aidé. Alors que je proposais une plateforme sensée, que j’avais ma pertinence comme chef de parti, on m’a ramené à ma profession d’humoriste, on m’a souvent dénigré à cause d’elle, allant jusqu’à me traiter de clown. Cela dit, ça n’a rien changé au fait que la scène est ma vraie passion et qu’elle vient bien avant tout le reste. »

Parcourant le Québec depuis le printemps avec son sixième spectacle solo en 27 ans, Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire…, Guy Nantel savoure pleinement la chance qu’il a. « Je fais ce que j’ai toujours voulu faire, explique-t-il. J’ai les deux pieds sur une scène devant 1000 personnes et je dois être drôle dès la première ligne. À vrai dire, rien ne me rend plus heureux que de faire des tournées : aller en région, chez les gens, faire des immersions dans leur univers, les rencontrer, leur parler, me faire photographier avec eux. Croyez-moi, je le connais, mon Québec ! Que ce soit en Abitibi, en Gaspésie ou à Chibougamau, c’est chaque fois une expérience enrichissante. Imaginez-vous que je vais jusqu’à la mine Raglan, dans le Nunavik ! Peu de gens ont la chance de voir cette région, de rencontrer les Inuits et les mineurs qui s’y trouvent. »

À contre-courant

Diplômé de l’École nationale de l’humour en 1989, vainqueur de La course destination monde en 1993, essayiste, chroniqueur à la radio et à la télé, réalisateur de documentaires, mais aussi de vox pop qui enflamment le Web, Guy Nantel est un humoriste socialement et politiquement engagé. « Très tôt, explique-t-il, j’ai senti que mon humour serait à contre-courant de celui des imitateurs et des créateurs de personnages qui étaient légion à mes débuts, dans les années 1990. Me prononcer sur la politique, sur la société, c’était plus fort que moi, c’était dans mon ADN ; c’était assez ancré pour que je m’entête à offrir autre chose que ce qui était à la mode. »

Après bientôt 35 ans de carrière, l’humoriste estime encore que son rôle est de porter un regard sur sa société. « J’essaie d’être un philosophe des temps modernes, autrement dit de tendre un miroir à mes contemporains pour leur renvoyer un reflet de ce qu’ils vivent, de ce qu’ils sont. L’image n’est pas toujours reluisante, mais le miroir ne triche pas, il donne l’heure juste, quitte à utiliser la distorsion ou le grossissement pour faire valoir son point. »

Dans son nouveau solo, Guy Nantel a bien l’intention de démontrer aux Québécoises et aux Québécois ce qu’une victoire à la tête du PQ en 2020 lui aurait permis d’apporter à la politique provinciale. « Le spectacle est ni plus ni moins que le bilan d’un gars qui a perdu sa course à la chefferie, reconnaît l’humoriste. C’est bien entendu caricaturé, mais c’est fortement inspiré de ce que j’ai vu, entendu et vécu dans les coulisses du PQ. »

Personnage de scène

Les admirateurs de Guy Nantel auront la chance de renouer avec le personnage qu’ils connaissent bien, un homme qui ne manque pas de confiance en lui. « Comme d’habitude, explique l’humoriste, mon personnage de scène est imbu de lui-même. Cette fois, il a du mépris pour tous les chefs qui sont passés avant lui et il est convaincu qu’il serait parvenu à faire la job que personne n’est arrivé à faire avant lui. Il aurait bien entendu réglé la crise de la COVID en claquant des doigts. Il redresserait sans effort l’économie, il saurait faire face sans difficulté au vieillissement de la population, aux failles du système de santé, à la montée du conspirationnisme et à la dégradation de l’environnement. »

Nantel avoue qu’il ressent un vif plaisir à incarner sur scène un personnage ignoble. « Le défi d’un humoriste, selon moi, c’est d’être attachant tout en ayant des tonnes de défauts. L’objectif, c’est que les gens passent la soirée à te trouver odieux, mais qu’ils aient quand même envie de prendre une bière avec toi à la fin. »

Nationaliste, souverainiste et centriste, Nantel affirme que beaucoup de gens sortent de ses spectacles avec le sentiment qu’ils ont enfin eu accès à un son de cloche différent. « Ils sont nombreux à venir me voir pour me dire à quel point ils considèrent que ce que je dis est vrai. Ils ne sont pas d’avis que chaque phrase prononcée est une vérité, mais ils sont rassurés de savoir que cette liberté de pensée existe encore, qu’il est toujours possible de lancer des niaiseries. J’estime que la distinction entre mes opinions et celles du personnage que j’incarne sur scène est très claire. Je crois que c’est le cas pour tous les humoristes d’ailleurs : personne ne prend leurs spectacles pour des conférences. »

On peut difficilement mettre un terme à notre entretien sans aborder le titre du spectacle. Pourquoi cette reprise quasi littérale de la mythique formule employée par René Lévesque lors de la défaite du référendum de 1980 ?

« Je dois avouer que ce n’est pas mon idée, précise Nantel. Ça m’a été suggéré par un membre de mon équipe et j’ai tout de suite trouvé que ça collait parfaitement à l’aventure que j’ai vécue au sein du PQ. Dans le spectacle, je pose cette question au public : qu’est-ce que vous vouliez me dire ? Que vous teniez à me revoir en spectacle ou bien que vous ne vouliez surtout pas me voir gouverner ? » Puis il ajoute en riant : « J’attends toujours la réponse. »

Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire… De Guy Nantel. Une production d’Entourage. Au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts le 25 octobre ; à la salle Albert-Rousseau le 9 novembre ; puis en tournée à travers le Québec jusqu’en décembre 2023.